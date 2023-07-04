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Son dakika! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama: Kira artışı yüzde 25’i geçemez

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Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Son dakika! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama: Kira artışı yüzde 25’i geçemez

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konutlardaki kira artış oranına ilişkin olarak yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağını söyledi. Bakan Tunç "Tahliye davaları artmış olabilir. Ev sahibi, kirayı artıramadığı için tahliye yoluna başvurmuş olabilir. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor" dedi.

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