28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla’da kıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Marmaris ilçesi Okluk Konukevi'nde partililerle kılarken, bayram namazı çıkışı partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA