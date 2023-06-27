İYİ Parti’den yerel seçimler için Kılıçdaroğlu’na kötü haber: Tabanımız bir ittifakla seçime girmeyi istemiyor

ADAYLIK ÇIKIŞI

Türkkan, İsmail Saymaz'ın "İstanbul ve Ankara kaybedilirse? Onda bir sorumluluk olmayacak mı? Tamamen mi kapalısınız ittifaka?" sorusunun ardından resti çekerek önemli açıklamalar yaptı.

İYİ PARTİ'DEN AYRI ADAY SİNYALİ

Türkken, "Ya arkadaş, orada sorumluluk burada sorumluluk. İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar. Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız. Meral Hanımın sözlerinin sonra salonun nasıl coşkuyla alkışladığına tanıklık ettiniz. Yani tabanımız bunu (CHP'yi) istemiyor. Tekrar bir ittifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz" diye konuştu.