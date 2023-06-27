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İYİ Parti'den yerel seçimler için Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Tabanımız bir ittifakla seçime girmeyi istemiyor

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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İYİ Parti’den yerel seçimler için Kılıçdaroğlu’na kötü haber: Tabanımız bir ittifakla seçime girmeyi istemiyor

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşanmasının ardından CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik her geçen gün biraz daha artarken Meral Akşener yaptığı açıklamalarla Bay Kemal'i hedef alıyor. Diğer yandan İYİ Parti'nin küfürbaz ismi Lütfü Türkkan 2024 yerel seçimlerine ilişkin ittifaka yönelik değerlendirmede bulunurken ayrı aday sinyali verdi. Türkkan "Tabanımız CHP'yi istemiyor. Tekrar bir ittifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz" dedi.

28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteği almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserek istifaya yanaşmadı.

CHP-İP GERGİNLİĞİ

Seçimlere giden sürece de Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler içinde geri dönmesi damga vururken iki parti arasında da gerginlik her geçen gün tırmanmaya devam ediyor.

AKŞENER'DEN ORTAKLARA SALVOLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu yapılan kurultayda aylar süren suskunluğunu bozdu, koalisyon ortaklarını hedef aldı.

'HAYATTA BAŞARILAR' DEDİ

"İstanbul seçimlerini HDP sayesinde kazandık diyorlar. O zaman size hayatta başarılar" diyerek koalisyon masasını dağıttı.

TÜRKKAN DA AKŞENER'E DESTEK VERDİ

Herkes, Akşener'in yol haritasını merak ederken İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan, CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katıldı.

CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "CHP'yle giderken bir tek amaç başarılı olmak. Başarılı olduğumuz yerde ödül alamıyoruz. Olunmadığı yerde suçlu ilan ediliyoruz. Bizim partiye gelen ne? Hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

ADAYLIK ÇIKIŞI

Türkkan, İsmail Saymaz'ın "İstanbul ve Ankara kaybedilirse? Onda bir sorumluluk olmayacak mı? Tamamen mi kapalısınız ittifaka?" sorusunun ardından resti çekerek önemli açıklamalar yaptı.

İYİ PARTİ'DEN AYRI ADAY SİNYALİ

Türkken, "Ya arkadaş, orada sorumluluk burada sorumluluk. İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar. Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız. Meral Hanımın sözlerinin sonra salonun nasıl coşkuyla alkışladığına tanıklık ettiniz. Yani tabanımız bunu (CHP'yi) istemiyor. Tekrar bir ittifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz" diye konuştu.

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