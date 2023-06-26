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Meral Akşener affetmedi: Hepsinin üstünü çizdi! İYİ Parti'de kriz sürüyor

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Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Meral Akşener affetmedi: Hepsinin üstünü çizdi! İYİ Parti’de kriz sürüyor

Meral Akşener, hafta sonu yapılan kurultayda yeniden genel başkan seçildi. 28 Mayıs'ın ardından kendisi için istifa etsin diyen parti içindeki muhalif isimleri ise affetmedi. Kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri belirledi. Muhalif isimlerin ise üzerini çizdi…

Muhalefet, 14-28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi aldı. 8'li koalisyon masasındaki partilerde kriz üstüne kriz yaşandı. CHP'de istifa sesleri yükselirken İYİ Parti de karıştı.

OYLARI DÜŞTÜ
Oylarında büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e tepki arttı. Parti içerisinde kurulan Ortak Akıl Platformu, yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyeti nedeniyle Akşener yönetiminin istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

KURULTAYDA ESTİ GÜRLEDİ!
Günledir suskunluğu koruyan Meral Akşener ise hafta sonu yapılan 3. Olağan Kurultayı'nda koalisyon masasını ikinci kez dağıttı. Parti içinde kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlere de sert çıktı.

Tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, kendisine 'istifa etsin' diyenlere ise acımadı…

HEPSİNİ GÖREVDEN ALDI

50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri yeniden belirleyen Akşener, kendine muhalif isimleri listeye almadı.

Kurultayda genel başkan Meral Akşener'in hazırladığı blok liste oylanırken, eski GİK'te yer alan ve içerisinde Akşener'e muhalif isimlerin de olduğu 29 kişi yeni listede yer alamadı.

O İSİMLERE YER YOK!
Muhalif GİK üyeleri Arzu Önşen ve İsmet Koçak gibi isimler partinin yeni yönetiminde yer bulamadı.

Parti içi muhalefeti kamuoyunda dile getirmek için Ortak Akıl Platformu adıyla kurulan platformun sözcüsü Ethem Baykal da yeni dönemde MDK listesinde yer almayan isimler arasındaydı.

İSTİFALAR SÜRECEK İDDİASI
Öte yandan kurultaya rağmen parti içinde gerginlik durulmadı.

Yaşanan oy kayıpları ve yenilgi nedeniyle partinin Kurucular Kurulu'nun kırgın olduğu ve İYİ Parti'de istifaların süreceği iddiası ortaya atıldı.

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