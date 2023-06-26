Meral Akşener affetmedi: Hepsinin üstünü çizdi! İYİ Parti’de kriz sürüyor

KURULTAYDA ESTİ GÜRLEDİ!

Günledir suskunluğu koruyan Meral Akşener ise hafta sonu yapılan 3. Olağan Kurultayı'nda koalisyon masasını ikinci kez dağıttı. Parti içinde kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlere de sert çıktı.

Tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, kendisine 'istifa etsin' diyenlere ise acımadı…

HEPSİNİ GÖREVDEN ALDI

50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri yeniden belirleyen Akşener, kendine muhalif isimleri listeye almadı.