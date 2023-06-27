TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş deprem bölgesinde A Haber'in sorularını yanıtladı
ÖZEL RÖPORTAJ | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş A Haber'de soruları yanıtladı. Kurtulmuş, "Depremzedelere 'Biz buradayız' mesajını veriyoruz" ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş öte yandan, hak sahibi olan depremzedelerin kalıcı konutlara çok kısa bir süre içerisinde kavuşacağının mesajını verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş A Haber'de soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Depremzedelere "Biz buradayız" mesajını veriyoruz.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamarında yer alan satış başları:
Ziyaret ettiğimiz ailelerin birinci derece yakınlarından çok sayıda insanın kaybı yaşandı. Bu bayram onlar için buruk geçecek. Dolayısıyla bizler vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında olmak için buradayız. Esas amacımız bir buradayız, sizinle beraberiz, acılarınızın farkındayız, acılarınızın ortadan kaldırılması için bütün gücümüzle gayret ediyoruz ve hiçbir zaman sizin yanınızda olmaktan vazgeçmeyeceğiz mesajını vermektir. Gönül köprülerimizi kuvvetlendirmektir.
"KALICI KONUTLAR HAK SAHİPLERİNE KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK"
Depremin 2 gün sonrada Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte buraya defalarca geldik. Çok süratli bir şekilde yaraların sarıldığını bütün kurum ve kuruluşlarımızın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini ve bir an evvel depremin yıkıntıların geride bırakılmasının sağlandığı gibi hayatın normalde dönmesinde de gayret sarf edildiğini gördük. O zor ve soğuk kış günlerinde önce depremzedelerin başlarını sokabilecekleri bir barınak imkanı, ardından çadırlar, konteyner kentler ve ümit ediyorum ki çok kısa süre içerisinde kalıcı konutlardan tamamlananlar hak sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edilecek.
"DEPREMZEDE 9 EVLADIMIZ LİSE GİRİŞ SINAVINDA TAM PUAN ALDILAR"
Bütün bu yıkıntılara rağmen eğitimin son derece başarılı bir şekilde sürdürüldüğü görülüyor. Örnek olarak söylüyorum, Kahramanmaraş'ta 9 evladımız lise giriş sınavında tam puan aldılar. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin geride kalanlarına bu yokluğu ve acıyı hissettirmeden hayata tutunabilecekleri imkanları sağlamak devletin görevidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan millet adına şükranlarımızı iletiyoruz. Bütün bu sistemi bir 'maestro' gibi yönetti.
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