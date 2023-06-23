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İYİ Parti'de istifa! Buca Meclisi'nde sandalyesi kalmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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İYİ Parti’de istifa! Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı

İyi Parti'de istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak İzmir’de, Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti. Gülçek’in istifasının ardından İYİ Parti’nin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı.

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