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İP'te istifa halkasına biri daha eklendi! Murat Keçeciler'den yaylım ateşi: Biraz zeka lazım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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İP’te istifa halkasına biri daha eklendi! Murat Keçeciler’den yaylım ateşi: Biraz zeka lazım

İYİ Parti STK ve kanaat önderlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, İYİ Parti’den istifa etti. Keçeciler açıklamasında, “Seçimlerde de İYİ Parti tarih yazacağız sloganını kullandı netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu” dedi.

İYİ Parti'de 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'YENİ BİR SİYASET KÜLTÜRÜNE İHTİYAÇ VAR'

Keçeciler istifa nedenine ilişkin şunları söyledi:

Yİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum."

PARTİ ROZETİNİ AKŞENER TAKMIŞTI
Anavatan Partisi kurucularından, eski Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mehmet Keçeciler'in oğlu olan Murat Keçeciler 2022 yılında İYİ Parti'ye katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Meral Akşener takmıştı.

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