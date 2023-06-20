İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! İstifaların ardı arkası kesilmeyince destek çağrısı yaptırdı!
İYİ Parti'nin 81 il başkanı, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgi sonrası kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifalar çoğalınca kendisine destek açıklaması yaptırdı. İYİ Parti yönetimindeki bazı isimlerden oluşan Ortak Akıl Platformu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifasını isteyip “Taleplerimiz dikkate alınmazsa kongrede yeni bir kadro ve genel başkan ile yola devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Seçimlerin ardından birçok İYİ Parti yöneticisi Akşener'e rest çekerek parti üyeliklerini iptal etti.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDPKK olmak üzere İYİ Parti'yi de büyük hayal kırıklığına uğrattı.
TEK TEK İSTİFA EDİYORLAR!
Koalisyon ortakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet yaşarken, muhalefette ise büyük kopuşlar yaşanmaya başlandı.
Koalisyonun ortaklarından olan İYİ Parti'de parti tabanı ve yönetiminde çatlaklar oluşurken, Genel Başkan Meral Akşener için "istifa" talebi daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Akşener'in ise koltuğu bırakmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Milliyetçilik felsefesiyle çıkılan yolda, yönünü kaybeden Akşener, İyi Partili isimleri tek tek kendi yollarını çizmeye yöneltmeye çizdi.
İYİ PARTİ'DEN AKŞENER'E REST ÜSTÜNE REST!
İYİ Parti yönetimindeki bazı isimlerden oluşan Ortak Akıl Platformu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifasını isteyip "Taleplerimiz dikkate alınmazsa kongrede yeni bir kadro ve genel başkan ile yola devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
Bunun üzerine açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçimlerde aldıkları yenilgi sonrası 'istifa çağrılarına' kulak tıkayan Meral Akşener'in kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını duyurmuştu.
Akşener'in yeniden seçime girmesi sonrası partinin ağır toplarından Aytun Çıray, Taylan Yıldız ve Ahat Andican gibi isimler istifalarını duyurdu.
İSTİFALAR ÇOĞALINCA DESTEK AÇIKLAMASI YAPTIRDI
Seçimlerdeki hezimetin ardından parti içindeki büyük krizler istifaları beraberinde getirmişti. İstifaların sayısı artınca göz boyama operasyonuda başladı. İYİ Parti'nin 81 il başkanı parti kurultayında Meral Akşener'e destek vereceğini açıkladı.
Parti istifa depremleriyle sarsılırken İYİ Parti'nin 81 il başkanı, Akşener'e destek açıkladı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kurultaydan, partimizin, birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına, aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DE YAPRAK DÖKÜMÜ!
İYİ Parti'de geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, mevcut oy oranını korumayı başarı olarak görenlerle birlikte yol yürümenin bir anlamı olmadığını belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucusu Mehmet Reşat Taşdemir de yaptığı açıklama ile "Akşener'in başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir." diyerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
İYİ PARTİ TUZLA İLÇE BAŞKANI'NDAN İSTİFA
Partinin teşkilat yapılanmasında bir başka önemli görevde bulunan isim olan İhsan Önder Albayrak da istifa kararını duyurdu. İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı olan ve 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı da olan İhsan Önder Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıklarken, "Sonunda gördüm ki şahsi menfaatler yüce amaçların önüne geçmiş ve bizler figüran olmuşuz. Hal böyle olunca düşüncelerim de değişmeyeceğine ve partimde ihanet etmeyeceğime göre en iyisi Siyasetten uzaklaşmaktır diye düşündüm." dedi. Albayrak ayrıca İYİ Parti üyeliğini de sonlandırdığını açıkladı.
İYİ PARTİ ALTINOVA İLÇE BAŞKANI MURAT ÇAKIR'DAN İSTİFA
Tüm bunların yanı sıra partide kopuş süreci de hızlandı. İYİ Parti'de Altınova İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve parti yönetim kurulunda bulunan Murat Çakır, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çakır, "2 yıldır görev yapmış olduğum Altınova İYİ Parti yönetim kurulu üyeliğinden ve ilçe başkanlığı görevindem İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞKAN YARDIMCISI ÖZCAN KADIOĞLU'NDAN İSTİFA
14 Mayıs seçimlerinde ağır darbe alan 7'li koalisyonda krizler patlak vermeye başlamıştı bile... İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partisindeki görevinden istifa ettiğini ilk seçimde açıklamıştı.
İYİ PARTİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE BAŞKANI ALİ PİŞKİN'DEN İSTİFA
2018 yılında İYİ Parti'de siyasete başlayan ve 2021 yılında ilçe başkanlığına atanan Ali Pişkin, yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.
Pişkin, "2 yıl önce ilçe başkanlığına atandım. Geçen yıl da yapılan kongre ile ikinci dönemime seçildim. Bu süreçte güzel dostluklar edindim, güzel insanlar tanıdım. Genel seçimlerde partimiz daha önce aldığımız oydan daha fazla oy alamamış bilakis oy düşmüştür. Dolayısıyla başarı olamadığımız anlaşılmaktadır, bizim burada milletin kararına saygı duyup şahsım adına istifa müessesine başvurmamın doğal bir refleks olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bu göreve layıkıyla ve daha yukarılara taşıyacak arkadaşlarımızın geleceğine inancım tamdır. Bu aşamadan sonra bu görevi daha sağlıklı daha başarılı yapacağımı düşünmediğim için başım dik alnım açık bir şekilde istifa ediyorum" dedi.
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