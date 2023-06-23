LGS sonuçları sorgulama ekranı! 2023 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları! Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları
LGS sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB takvimine göre 2023 LGS sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı...
LGS sonuçları sorgulama ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin"LGS sonuçlarını bugün kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu. Öğrenciler ve veliler sonuçlar için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı!
2023 LGS TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.
Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre LGS sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
- LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...
- LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincileri kaç puan aldı, hangi ilde? 23 Haziran 2023 LGS kaç kişi full yaptı?
- Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! %35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...
- Ödemeler erkene çekildi! Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mı? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 23 Haziran yayın akışı...
- Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?
- Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Temmuz - Ağustos...
- Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Haziran ayı TEFE - TÜFE oranları ne zaman açıklanır?
- MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023! MSÜ Milli Savunma Üniversitesi mülakatları ne zaman? Hava, Kara, Deniz Harp Okulu mülakat sınavları..
- Halikarnas Mozoles'in kalıntıları nerededir?
- 1894-1991 yılları arasında yaşamış, 1922 yılında 28 yaşındayken hıçkırık nöbetine tutulup aralıksız hıçkıran ve Guinness Dünya rekorlarına giren Charles Osborne'un hıçkırıkları hangi yıl durmuştur?