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LGS sonuçları sorgulama ekranı! 2023 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları! Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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LGS sonuçları sorgulama ekranı! 2023 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları! Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB takvimine göre 2023 LGS sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı...

LGS sonuçları sorgulama ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin"LGS sonuçlarını bugün kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu. Öğrenciler ve veliler sonuçlar için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı!

2023 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre LGS sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 1. KİM OLDU, HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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