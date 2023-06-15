İYİ Parti’de istifa üstüne istifa! 5 yılda 70 kurucu istifa etti

İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçen beş yılda partiden istifa etti. Partiyle yollarını ayıranlar arasında tecrübeli önemli isimler de var. 25 Ekim 2017'de Genel Başkan Meral Akşener ve arkadaşları tarafından kurulan İYİ Parti, aradan geçen süre içerisinde 200 kişilik kurucu kadrodan önemli miktarda fire verdi.

24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kurultayı'na hazırlık yapan İYİ Parti'de artan istifalar endişeye neden oldu. Kurultaya kadar gidilecek süreçte İYİ Parti'den istifaların devam edeceği ifade ediliyor.