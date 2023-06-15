İYİ Parti'de istifa üstüne istifa! 5 yılda 70 kurucu istifa etti
28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa dalgası partiyi karıştırdı. 24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kurultayı’na hazırlık yapan İyi Parti'de istifalar endişelere neden oluyor. 5 yıl önce kurulan partinin bugüne kadar 200 kurucusundan 70'i istifa etti. Kurultaya gidilecek süreçte İYİ Parti’den istifaların devam edeceği ifade ediliyor.
İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçen beş yılda partiden istifa etti. Partiyle yollarını ayıranlar arasında tecrübeli önemli isimler de var. 25 Ekim 2017'de Genel Başkan Meral Akşener ve arkadaşları tarafından kurulan İYİ Parti, aradan geçen süre içerisinde 200 kişilik kurucu kadrodan önemli miktarda fire verdi.
24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kurultayı'na hazırlık yapan İYİ Parti'de artan istifalar endişeye neden oldu. Kurultaya kadar gidilecek süreçte İYİ Parti'den istifaların devam edeceği ifade ediliyor.
İSTİFADAN PARTİ ÇIKTI
İYİ Parti içinde en önemli kopuş Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ oldu. Onun yanı sıra İYİ Parti'deki istifa furyasına katılanlar arasında toplum tarafından tanınan birçok sima var. MHP'den, DSP'ye ANAP'tan, DYP'ye eski milletvekilleri ve belediye başkanları kurucu görevlerinden bir bir istifa etti.
ANAP'lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican, eski İzmir milletvekili Aytuy Çıray, Kardak'a çıkan askerlerden Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok istifa eden kurucular arasında. DSP'li eski bakanlar Aydın Tümen, Suat Çağlayan, eski MHP Afyon Belediye Başkanı Hayrettin Barut, eski MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Akdere, eski DYP milletvekilleri İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, eski ANAP vekili Mahmut Bozkurt, eski MHP milletvekillileri Mustafa Erdem ve Özcan Yeniçeri de istifa eden kurucular arasında.
PARTİ'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİ BIRAKTI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İyi Parti İstanbul milletvekili de partisinden istifa etmişti.
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