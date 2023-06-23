CHP’de koltuk savaşları! Özgür Özel’den ’Kurultay’ çıkışı: Faturası çok ağır olur

İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI SİNYALİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel her fırsatta değişim mesajları ile kurultay çağrısı yapıyor. İmamoğlu, bu doğrultuda Kılıçdaroğlu ile iki kritik görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşen toplantıda İmamoğlu, "Onursal başkan olup çekilin. Ben CHP Genel Başkanı olayım. Kurultay da yerel seçimden önce hemen yapılsın' dedi, Kılıçdaroğlu ise bu talebi olumsuz sözlerle geri çevirdi. İkili Ahlatlıbel'de bir kez daha bir araya geldi. Benzer konular konuşuldu. Çıkarken basına gülücükler saçılsa da, içeride gergin bir ortam olduğu CHP'ye yakın yazarlar tarafından aktarıldı.