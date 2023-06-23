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Sınır hattında 37 FETÖ mensubu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Sınır hattında 37 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan 53 kişiyi yakalandığını, yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ mensubu olduğunu duyurdu.

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