Meral Akşener’den muhaliflerine CHP resti: Benim yanımda olmayın

Bu tepkinin farkında olan Meral Akşener'in de kurultay konuşmasında CHP'yi hedef alacağı ve "Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı.

Seçimle birlikte ittifak bitmiştir. İttifakta yer aldığımız süre zarfında yaptığımız ittifaklar dikkate alınmadı.

Kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak" diyeceğini iddia etti.