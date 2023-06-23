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Meral Akşener'den muhaliflerine CHP resti: Benim yanımda olmayın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Meral Akşener’den muhaliflerine CHP resti: Benim yanımda olmayın

Seçim yenilgisinin ardından 8'li koalisyon karıştı. Gözler hafta sonu gerçekleşecek İYİ Parti Kurultayı'nda. Koalisyon ortaklığı nedeniyle oyları eriyen, partisi ve seçmeninden tepki alan Meral Akşener, koltuğunu korumak için tüm hazırlıklarını yaptı. Konuşmasında CHP'yi ve koalisyonu hedef alacağı, "Seçimi onlar yüzünden kaybettik. CHP ile yol yürümek isteyen benimle olmasın" mesajı vereceği iddiası ortaya atıldı…

6'lı koalisyon önce 7'ye sonra da 8'e yükseldi. Toplanıp toplanıp dağılan koalisyon masasında kriz bir türlü eksilmedi.

Seçimlerdeki yenilginin ardından 8'li koalisyonun her partisinde kaos hakimdi. CHP'de değişim karmaşası sürerken gözler İYİ Parti'de hafta sonu gerçekleşecek kurultaya çevrildi.

'KUMAR MASASINDA OLMAM' DEMİŞTİ
Koalisyon ortaklığı nedeniyle oyları eriyen, parti tabanı ve seçmenin hedefindeki isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Daha önce 'kumar masasında olmam' diyerek koalisyondan ayrılan ancak günler sonra geri adım atan Akşener, koltuğunu korumak için harekete geçti.

PARTİ VE SEÇMEN TEPKİLİ
Yazar Abdülkadir Selvi, İYİ Parti seçmeninin Kandil ve HDP'nin olduğu koalisyonda yer alınmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Karşısına aday çıkartılması beklenen Meral Akşener, partisini ve seçmeni ikna etmek için yenilginin faturasını CHP'ye kesti. Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında hafta sonu yapılacak İYİ Parti kurultayıyla ilgili önemli detaylara yer verdi.

Bu tepkinin farkında olan Meral Akşener'in de kurultay konuşmasında CHP'yi hedef alacağı ve "Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı.

Seçimle birlikte ittifak bitmiştir. İttifakta yer aldığımız süre zarfında yaptığımız ittifaklar dikkate alınmadı.

Kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak" diyeceğini iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI…
Selvi, 28 Mayıs'taki seçimin ardından Meral Akşener ile bir kez bile görüşmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultayı yakından takip edeceğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in ittifakı dağıtmasından endişe ettiğini dile getirdi.

Hatta İYİ Parti'deki tepki nedeniyle Ümit Özdağ ile görüştüğü, "6'lı değil 16'lı masa kuracağım" sözleriyle de üstü kapalı bir şekilde Meral Akşener'e 'Sana mecbur değilim' mesajı gönderdiğini dile getirdi.

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