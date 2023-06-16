Cumhurbaşkanlığından CHP'li Tanju Özcan'a heykel yanıtı: Devlet adamları heykellerle değil hizmetlerle anılır
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda heykelini dikeceğini duyuran CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi. Verilen yanıtta heykel masrafı tutarının Bolulu ihtiyaç sahiplerine bağışlanması istendi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımında bulundu. Bolu Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısında, AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP'li meclis üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan'ın sözünü tutması gerektiğini hatırlattı.
ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI
Başkan Özcan, sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Özcan'ın Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği mektupta "Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN MEKTUBA CEVAP GELDİ
Özcan'ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Cevap mektubunda Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi. Mektupta, konunun Başkan Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."
ÖZCAN: İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanına mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve Heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.
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