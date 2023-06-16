Cumhurbaşkanlığından CHP’li Tanju Özcan’a heykel yanıtı: Devlet adamları heykellerle değil hizmetlerle anılır

ÖZCAN: İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanına mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve Heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.