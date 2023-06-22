Bakan Yaşar Güler Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü! Tahıl Anlaşması ele alındı

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Görüşmede ayrıca; Türkiye'nin, 17 Temmuz'da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

