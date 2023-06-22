Karadeniz'de Kastamonu açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde Karadeniz'de Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinin 173,08 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.22 05:42:27 43.9490 33.5007 65.1 -.- 4.5 4.4 KARADENIZ İlksel
2023.06.22 05:16:57 38.6702 39.6445 6.4 -.- 2.1 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.06.22 05:06:44 37.3118 37.0498 9.5 -.- 3.1 3.1 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.22 04:11:45 38.2343 38.6245 6.5 -.- 3.6 3.7 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.22 04:01:52 37.1707 30.9225 91.7 -.- 2.4 -.- HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.06.22 03:58:43 36.2865 36.2867 9.0 -.- 2.1 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2023.06.22 03:24:43 36.2530 36.1323 4.5 -.- 1.4 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel
2023.06.22 03:18:00 36.3360 28.0033 57.3 -.- 2.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.22 03:15:26 38.1380 38.3693 8.0 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.22 03:09:29 37.0567 36.1913 8.5 -.- 1.6 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.06.22 02:50:52 38.0897 37.6175 8.6 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.22 02:05:14 37.9258 36.2795 5.0 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.22 01:25:17 40.7095 30.4918 7.1 -.- 2.5 -.- YAZILI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.06.22 01:12:10 38.0692 37.3973 5.0 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.22 01:05:30 40.3482 28.6170 4.4 -.- 1.6 -.- CAMLIK-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.06.22 00:47:17 38.3085 37.7387 9.3 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.22 00:27:43 37.9392 36.2268 4.2 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.22 00:06:29 37.9570 37.4642 8.7 -.- 1.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.22 00:01:05 38.5090 39.3362 4.8 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.06.22 00:00:14 38.5160 39.3442 2.0 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.06.21 23:59:27 38.4967 39.2043 4.6 -.- 1.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.06.21 23:49:02 38.5768 38.0995 12.6 -.- 2.0 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.06.21 23:43:22 39.5250 27.0295 9.9 -.- 2.2 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2023.06.21 23:20:19 38.1050 37.3875 3.2 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.21 23:01:57 38.1002 38.0878 5.0 -.- 2.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.21 22:59:41 37.6928 28.9895 4.8 -.- 1.4 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel
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