Karadeniz’de Kastamonu açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.42 sıralarında merkez üssü Karadeniz'de Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinin 173,08 kilometre açıklarında, yerin 17.68 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.