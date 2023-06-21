Gün geçmiyor ki CHP'de kaos bitsin! 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun zorla imzası istendi! Bu kez il başkanları kazan kaldırdı
CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan ‘değişim’ kavgasında yeni bir perde ortaya çıktı. CHP’deki iç kaos il başkanları arasında da krize dönüştü. Partideki koltuğunu bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu, bu kez il başkanlarıyla karşı karşıya geldi. Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak, Kılıçdaroğlu bazı il başkanlarının tepkisine maruz kaldı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MÜCADELE MESAJI
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.
"GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"
Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.
CHP'DE İL BAŞKANLARI KRİZİ! 24 BAŞKANIN İSTİFASI GÜNDEMDE
CHP'de 'değişim' kavgası sürerken bir de il başkanları krizi yaşandı.
İL BAŞKANLARINDAN ZORLA İMZA İSTEDİLER
İddiaya göre Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanlarının buna karşı çıktı.
CHP yandaşı Özlem Gürses de yaptığı açıklamada "CHP İl Başkanları toplantısında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istenmiş. Bazı il başkanları bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıkmış..." ifadeleriyle krizi doğruladı.
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