Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar! Evleneceklere faizsiz uzun vadeli kredi imkanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MKYK toplantısında Meclis gündemi ele alındı. Toplantıda Başkan Erdoğan, Meclis'te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu vurguladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Faruk Erdem, “AK Parti beyannamesinde gençler için özel başlıklar var telefon ve bilgisayar gibi. Burada vergi muafiyeti ‘Yüksek Öğrenim’deki gençlere gelecek. Yine beyannamede evleneceklere diyor burada bir yaş sınırı konulmamış. Tabi burada Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması gerekiyor. Bu bankanın gelirleri de Karadeniz’de bulunan gazdan ve Gabar’da çıkarılan petrolden gelecek. Bu dijital bir banka olacak.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri 11 Nisan'da vermişti. O müjdeleri hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Başkan Erdoğan, Meclis'te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu vurguladı. Gençlerle ilgili seçim süreci boyunca verilen tüm vaatlerin yerine getirileceğini ifade eden Başkan Erdoğan "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi.
Cep telefonu, bedava internet, Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yürüttüğü belirtildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Biz cep telefonu için daha önce hesaplamalar yaptık. 40 bin liralık telefon fiyatı hemen hemen 10 bin liraya kadar düşüyor. Burada gençlerin 1 tane alma hakkı olacak. Bu müjdeler 2. ekonomi torbasında olacak. Öncelik gençlere verilecek, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor.
Gençler ve aileler için bütün bu kaynaklar Aile ve Gençlik Bankası'ndan gelecek. Bu dijital bankanın kaynağı de Karadeniz'de bulunan gazdan ve Gabar'da çıkarılan petrolden olacak. Hem gençlere bu destek verilecek hem de evleneceklere bu destekler sağlanacak.
Annelerin ve ev kadınlarının isteği bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini de devlet ödeyecek. İşte tüm bu kaynaklar Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Kira ve otomobil noktasında kriz çıkaran işler var. Burada milleti aşıyla işiyle ilgili durumlar söz konusu. Tüm adımlar enflasyonla mücadelenin gereği olarak yapılıyor.
Asgari ücretin artmasıyla birlikte bazı etiketler değişiyor. Bizim fırsatçımız da yiğidimiz de bitmez. Ama Ticaret Bakanı Ömer Bolat koltuğu oturur oturmaz ilk iş olarak bunlara yani fırsatçılara karşı mücadeleye başladı. Denetimler hemen başladı. Otomobil temsilcileriyle görüşüp tedbirler aldı. 2. el arabanın sıfır araçtan pahalı olması gibi bir durumu ortadan kaldırdı."
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