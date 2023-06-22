Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar! Evleneceklere faizsiz uzun vadeli kredi imkanı

Gençler ve aileler için bütün bu kaynaklar Aile ve Gençlik Bankası'ndan gelecek. Bu dijital bankanın kaynağı de Karadeniz'de bulunan gazdan ve Gabar'da çıkarılan petrolden olacak. Hem gençlere bu destek verilecek hem de evleneceklere bu destekler sağlanacak.