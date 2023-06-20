Millet İttifakı’nda kitabın sonu! İYİ Parti’den ’seçimlere ayrı gireceğiz’ ilanı: Akşener Millet İttifakı’ndan sert sözlerle ayrılacak

CHP VE İYİ PARTİ'DE İÇ KARIŞIKLIK

Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de de Akşener'e karşı istifa çağrıları yapılıyor.

Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.

MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRILACAK

CHP fondaşı Sözcü TV'nin kadrolu yandaş yorumcularından İsmail Saymaz, Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını duyuracağını kulis bilgisi olarak paylaştı.

Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.