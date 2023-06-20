Millet İttifakı'nda kitabın sonu! İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı: Akşener Millet İttifakı'ndan sert sözlerle ayrılacak
14-28 Mayıs seçimlerini de kaybederek tarihe adını "kaybeden lider" olarak yazdıran Kılıçdaroğlu yandaşlarından da darbe yemeye devam ediyor. 8'li koalisyonun büyük hezimetindeki destekçilerinden İYİ Parti, CHP'den bağımsız bir yol izlemenin hazırlıklarına düştü. Meral Akşener'in Millet İttifakı’ndan ayrılacağı kulisleri ortalıkta dolaşırken, konuyu doğrular nitelikte bir onayda, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’den geldi. Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İlk turu 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimde Başkan Erdoğan yine benzer bir fark atarak %52.18 ile seçimi kazandı.
CHP VE İYİ PARTİ'DE İÇ KARIŞIKLIK
Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de de Akşener'e karşı istifa çağrıları yapılıyor.
Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.
MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRILACAK
CHP fondaşı Sözcü TV'nin kadrolu yandaş yorumcularından İsmail Saymaz, Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını duyuracağını kulis bilgisi olarak paylaştı.
Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.
"MERAL AKŞENER MİLLET İTTİFAKI'NDAN SERT SÖZLERLE AYRILACAK"
CHP fondaşı Sözcü TV'nin yayınına konuk olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'ye İsmail Saymaz'ın "Meral Akşener, Millet İttifakı'ndan sert sözlerle ayrılacak" tweeti soruldu.
Özlale, böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi.
Seçimden istedikleri sonuçla ayrılmadıklarını bu durumu İYİ Parti'nin tüm kurulları ile tartıştıklarını belirten Özlale, "Bu hafta sonu oluşacak olan genel kurul, İYİ Parti'nin yeniden istediği oy oranlarına nasıl çıkacağı konusuyla ilgili önemli ipuçları taşıyor" şeklinde konuştu.
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