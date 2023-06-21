2023 ÖGG yazılı sınavı ertelendi mi? Özel güvenlik sınavı ne zaman? Takvim güncellendi!

ÖGG sınavları hakkında sınava girecek olan adaylar son dakika gelişmeleri takip ediyor. ÖGG sınavının ertelenme duyurusunun yapılmasının ardından tarih araştırmaları yapılıyor. Bu noktada, "ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?" sorularının cevabı merak konusu oluyor. İşte, ÖGG yeni sınav tarihi 2023!