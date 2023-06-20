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İYİ Parti ile CHP’nin yolları yerel seçimde ayrılıyor! Akşener’in başdanışmanı Turhan Çömez'den olay sözler

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Giriş: 20.06.2023 23:47
İYİ Parti, 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlere ayrı girme eğiliminde. Bunu destekleyen açıklama İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’den geldi. Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı. Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" mesajını verdi. Akşener'in başdanışmanı Çömez'in bu çıkışı ardından gözler bir kez daha seçim kaybetme rekoru elinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü.
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