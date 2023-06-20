İmamoğlu’nun ’Sözcü’lerinden Faik Öztrak’a ayar: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor!

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU ARASINDA SON RAUNT

Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltukta gözü olduğunu her fırsatta belli etti. Görevi bırakması için Kılıçdaroğlu'na medya baskısını artırdı. 'Gemiyi limana ben götüreceğim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Ancak hiçbiri tepkileri biraz olsun azaltmadı.

Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor.