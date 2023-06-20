İmamoğlu'nun 'Sözcü'lerinden Faik Öztrak'a ayar: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor!
28 Mayıs'ta sandıktan hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim seslerine kulak tıkayıp koltuğunu korumak için her yolu denemeye başladı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı tam gaz devam ederek, CHP cephesinde iç çatışmaların da ardı arkası kesilmiyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP fondaşı ve İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV’de gündeme ilişkin yorumlarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu’na ‘yerini bil’ mesajı vererek göndermede bulunan Öztrak, canlı yayın sırasında İmamoğlu fondaşı Sözcü TV’den hiç beklemediği bir anda ayar yedi. Programın gidişatı sırasında Türk-İş’teki seçimlere değinen sunuculardan Saygı Öztürk’e yanıt veren CHP fondaşı Deniz Zeyrek, “Orada da siyasetteki gibi koltuklara yapışıp kalıyorlar, delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor." ifadelerini kullandı. Yediği ayarın üzerine yıllardır CHP'deki görevlerini bırakmayan Öztrak’ın yüzü düştü.
2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı.
Hem partililer hem de seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 'baba-oğul' gibiyiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim diyerek Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU ARASINDA SON RAUNT
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltukta gözü olduğunu her fırsatta belli etti. Görevi bırakması için Kılıçdaroğlu'na medya baskısını artırdı. 'Gemiyi limana ben götüreceğim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Ancak hiçbiri tepkileri biraz olsun azaltmadı.
Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor.
ANKARA'DA RESTLEŞİP KAMUOYUNA ŞİRİP GÖZÜKMECE!
Öte yandan Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi.
İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltukta gözü olduğunu bir kez daha ilan etti.
EKREM'İN 'SÖZCÜ'LERİNDEN YAYIN SIRASINDA ÖZTRAK'A SALVO
Tüm bu yaşananların ardından CHP'de altı dönemdir milletvekilliği yapan ve parti yönetiminde söz sahibi olan Faik Öztrak, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayın sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Ekremci olarak bilinen Sözcü TV, Faik Öztrak'a canlı yayında fena ayar verdi.
"KOLTUKLARA YAPIŞIP KALIYORLAR"
Sohbet sırasında Türk-İş'teki seçimlere değinen sunuculardan Saygı Öztürk'e yanıt veren CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek, "Orada da siyasetteki gibi koltuklara yapışıp kalıyorlar, delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor." ifadelerini kullanınca yıllardır CHP'deki görevlerini bırakmayan Öztrak'ın yüzü düştü.
Hafif gülümseyerek başını öne eğen Öztrak'ın halleri dikkat çekti. Öztrak'ın bozulduğunu gören sunucular apar topar konuyu değiştirdi.
FAİK ÖZTRAK'TAN İMAMOĞLU'NA KAPALI KAPI
CHP'den İmamoğlu'nun bu taleplerine sert tepki geldi. İmamoğlu'na Genel Başkanlık kapısını kapatan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye başkanlarımız işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak." diyerek İmamoğlu'na kapının yolunu göstermişti.
"Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak, İmamoğlu'na 'delege' ayarı vermeyi de ihmal etmedi. CHP Sözcüsü, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek. Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisimizindir." dedi.
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