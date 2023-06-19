"Siyasi mevta" Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaylım ateşi! Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri ittifakı karıştırdı
İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinden uzaklaşarak terör örgütleriyle aynı masada oturması sonucu partisinden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i yaylım ateşine tuttu. Ağıralioğlu 14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi aldığı halde koltuğunu bırakmamak üzere takındığı skandal tavır karşısında CHP liderine "Sandıktan çıkanın kalmasına ‘diktatörlük', sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmayana da ‘demokratlık' payesi vererek siyasi mücadele yapıyorsunuz, baştan mağlubiyet psikolojisi bu, baştan siyasi ilkesizlik bu" sözleriyle tepki gösterdi. Akşener için de dikkat çeken ifadeler kullanan Ağıralioğlu'nun eleştirileri gündemin nabzını yükseltti.
Yavuz Ağıralioğlu, 14-28 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmamasını 'ilkesizlik' olarak niteledi.
İstifasıyla ilgili konuşan Ağıralioğlu sürecin kendisi için planlanmış bir şey olmadığını söyleyerek, "Şöyle bir disiplinle siyaset yapıyorum; inandıklarımı konuşacağım konuştuklarıma inanacağım hassasiyetlerini diri tutmaya çalışırım. Ben İYİ Parti'ye davet edildiğimde birçok arkadaşım tereddüt etti. Aslında istişare ettiğim arkadaşlarımdan kahir ekseriyet bunun benim için hayır olmadığını düşündüler." ifadelerini kullandı.
'BAŞTAN SİYASİ İLKESİZLİK'
Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına kulak tıkamasına da değinen Ağıralioğlu, "Sandıktan çıkanın kalmasına 'diktatörlük', sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmayana da 'demokratlık' payesi vererek siyasi mücadele yapıyorsunuz, baştan mağlubiyet psikolojisi bu, baştan siyasi ilkesizlik bu" dedi.
'3 GÜNDE 30 YILLIK KÜFRETTİLER'
Ağıralioğlu, Akşener'in masadan kalktığı sürece de vurgu yaparak, "Masadan kalkıldığı o 3 gün bize 30 yıllık küfür ettiler. Sizin iradeniz hilafına konuşanlara bu kadar hakaret edebildiğinize göre, siz sizin gibi düşünmeyenlerin canını okuyacaksınız demektir. Siz aslında iktidarı tenkit ederken kendinizi görüyorsunuz, iktidar ayna gibi oluyor galiba. O sövdüğünüz insanlar sizsiniz." diye konuştu.
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