"Siyasi mevta" Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaylım ateşi! Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri ittifakı karıştırdı

'BAŞTAN SİYASİ İLKESİZLİK'

Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına kulak tıkamasına da değinen Ağıralioğlu, "Sandıktan çıkanın kalmasına 'diktatörlük', sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmayana da 'demokratlık' payesi vererek siyasi mücadele yapıyorsunuz, baştan mağlubiyet psikolojisi bu, baştan siyasi ilkesizlik bu" dedi.

'3 GÜNDE 30 YILLIK KÜFRETTİLER'

Ağıralioğlu, Akşener'in masadan kalktığı sürece de vurgu yaparak, "Masadan kalkıldığı o 3 gün bize 30 yıllık küfür ettiler. Sizin iradeniz hilafına konuşanlara bu kadar hakaret edebildiğinize göre, siz sizin gibi düşünmeyenlerin canını okuyacaksınız demektir. Siz aslında iktidarı tenkit ederken kendinizi görüyorsunuz, iktidar ayna gibi oluyor galiba. O sövdüğünüz insanlar sizsiniz." diye konuştu.