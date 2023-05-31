İYİ Parti dağılıyor! Seçim hezimeti sonrası peş peşe istifalar

Partinin teşkilat yapılanmasında bir başka önemli görevde bulunan isim olan İhsan Önder Albayrak da istifa kararını duyurdu. İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı olan ve 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı da olan İhsan Önder Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıklarken, "Sonunda gördümki şahsi menfaatler yüce amaçların önüne geçmiş ve bizler figüran olmuşuz. Hal böyle olunca düşüncelerim de değişmeyeceğine ve partimede ihanet etmeyeceğime göre en iyisi Siyasetten uzaklaşmaktır diye düşündüm." dedi. Albayrak ayrıca İYİ Parti üyeliğini de sonlandırdığını açıkladı.