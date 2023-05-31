İYİ Parti dağılıyor! Seçim hezimeti sonrası peş peşe istifalar
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan üst üste iki seçimden de hezimetle ayrılan ittifakın ortaklarından olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener koltuğu bırakmazken, parti içinde yaprak dökümü hızlandı. Genel Başkan Danışmanı Oğuz Hocaoğlu ve İYİ Partili Mehmet Reşat Taşdemir'in istifası sonrası şimdi de teşkilat yapılanmasında önemli görevlerde bulunan Murat Çakır ve İhsan Önder Albayrak da partiden istifa etti.
Türkiye seçim sürecini geride bıraktı. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta yapılan iki seçimde Cumhur İttifakı ortakları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı. Koalisyon ortakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet yaşarken, muhalefette ise büyük kopuşlar yaşanmaya başlandı.
MUHALEFETTE ÇATLAK
Koalisyonun ortaklarından olan İYİ Parti'de parti tabanı ve yönetiminde çatlaklar oluşurken, Genel Başkan Meral Akşener için "istifa" talebi daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Akşener'in ise koltuğu bırakmaya niyeti olmadığı öğrenilirken, Yavuz Ağıralioğlu ismi etrafında birleşen bir grup muhalifin yapılacak kurultayda aday çıkarma hazırlığı içinde olduğu belirtildi.
MUHALEFETTE KOPUŞ SÜRECİ HIZLANDI
Tüm bunların yanı sıra partide kopuş süreci de hızlandı. İYİ Parti'de Altınova İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve parti yönetim kurulunda bulunan Murat Çakır, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çakır, "2 yıldır görev yapmış olduğum Altınova İYİ Parti yönetim kurulu üyeliğinden ve ilçe başkanlığı görevindem İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
Partinin teşkilat yapılanmasında bir başka önemli görevde bulunan isim olan İhsan Önder Albayrak da istifa kararını duyurdu. İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı olan ve 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı da olan İhsan Önder Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıklarken, "Sonunda gördümki şahsi menfaatler yüce amaçların önüne geçmiş ve bizler figüran olmuşuz. Hal böyle olunca düşüncelerim de değişmeyeceğine ve partimede ihanet etmeyeceğime göre en iyisi Siyasetten uzaklaşmaktır diye düşündüm." dedi. Albayrak ayrıca İYİ Parti üyeliğini de sonlandırdığını açıkladı.
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İYİ Parti'de geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, mevcut oy oranını korumayı başarı olarak görenlerle birlikte yol yürümenin bir anlamı olmadığını belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucusu Mehmet Reşat Taşdemir de yaptığı açıklama ile "Akşener'in başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir." diyerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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