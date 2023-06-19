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Firari FETÖ'cü komiser İlyas Turan tutuklandı! Silivri'de gözaltına alınmıştı

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Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Firari FETÖ’cü komiser İlyas Turan tutuklandı! Silivri’de gözaltına alınmıştı

Siyasetçilerin, üst düzey kamu görevlilerinin, gazeteci ve akademisyenlerin usulsüz olarak dinlendiği sözde Selam-Tevhid soruşturmasında görev alan ve meslekten ihraç edilen komiser İlyas Turan, İstanbul Silivri'de yakalandı. Turan, çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklandı.

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