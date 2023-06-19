TUSAŞ bir ilke daha imza attı! İşte Türkiye’nin kargo İHA’sı! Çok önemli bir rol oynayacak

ZORLU ASKERİ ÜS BÖLGELERİ İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Birbirinden farklı görevler üstlenebilecek Kargo İHA için en önemli görevlerden biri hiç şüphesiz askeri lojistik noktasında oynayacağı kritik roller. Bu platformlarla özellikle lojistik açıdan bir hayli dezavantajlı olan bölgelere nakliye nispeten daha kolay olacak.

TUSAŞ imzalı Kargo İHA projesinde sergilenen 'küçük model' ilk etapta 50 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Bu da platformun silah, mühimmat, yakıt, teçhizat, kumanya gibi çok değerli ihtiyaçları taşıyabileceği anlamına geliyor.

ÇEVİK, HIZLI VE GÜVENLİ

TUSAŞ imzalı Kargo İHA'nın çevik, hızlı ve son derece güvenli olması bekleniyor. Çünkü TUSAŞ'ın özellikle hava platformlarında genellikle aynı ya da çok benzer bir altyapı kullandığı biliniyor.

Bugüne kadar ANKA için geliştirilen alt sistemlerin ANKA-2, Aksungur ve ANKA-3'te kullanıldığını görmüştük. Bu kapsamda Kargo İHA'nın da özellikle oto pilot ve aviyonik sistemler özelinde paydaşlarına benzemesi olağan bir durum.

Yapısal olarak oldukça küçük görünen bu ilk versiyonda amaç nispeten az sayılabilecek havada kalış süresine rağmen oldukça hızlı bir şekilde istenen yere intikal edebilmek, gerektiği durumlarda çevik hareketler yapabilmek.

TUSAŞ'ın çalışma sistematiği ve sahadaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda Kargo İHA'nın gelecek dönemde daha büyük versiyonlarını da görebileceğimiz beklentisi ağır basıyor.