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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Erzurum deprem son dakika! "Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre 4.3 büyüklüğünde olan deprem saat 14.43'te yaşandı.

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