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HDP binası terör örgütü PKK'nın deposu çıktı! Çok sayıda poster ve doküman ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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HDP binası terör örgütü PKK’nın deposu çıktı! Çok sayıda poster ve doküman ele geçirildi

Son dakika haberi | İstanbul Okmeydanı'nda bulunan HDP'nin temsilcilik binasına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda poster ve dokümanla birlikte, yasadışı eylemlerde kullanılacağı belirtilen malzemeler ele geçirildi.

HDP'nin Okmeydanı temsilcilik binasına yapılan operasyonda terör örgütü üyelerinin posterleri ile yasadışı eylemlerde kullanılacağı belirtilen malzemeler ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren kişilerin, yasadışı eylemlerde kullanmak üzer havai fişek, maytap ve meşale ile terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütsel içerikli malzemeleri HDP'nin Şişli Okmeydanı temsilcilik binasında depoladıklarını belirledi.



Ekipler dün operasyon yaptı. Operasyonda adreste yapılan aramalarda Abdullah Öcalan posteri, YPJ mensubu Arin Mirkan'a ait fotoğraf, PKK'nın sözde kurucu üyelerinden Sakine Cansız'ın yer aldığı çerçevelenmiş fotoğraf, örgütün sözde kurucu üyelerinden olan Ali Çiçek, Kemal Pir, Mazlum Doğan, M. Hayri Durmuş, Haki Karer, Mahsun Korkmaz'ın karakalemle çizilmiş çerçevelenmiş fotoğrafları, yasadışı gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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