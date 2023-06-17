HDP binası terör örgütü PKK’nın deposu çıktı! Çok sayıda poster ve doküman ele geçirildi





Ekipler dün operasyon yaptı. Operasyonda adreste yapılan aramalarda Abdullah Öcalan posteri, YPJ mensubu Arin Mirkan'a ait fotoğraf, PKK'nın sözde kurucu üyelerinden Sakine Cansız'ın yer aldığı çerçevelenmiş fotoğraf, örgütün sözde kurucu üyelerinden olan Ali Çiçek, Kemal Pir, Mazlum Doğan, M. Hayri Durmuş, Haki Karer, Mahsun Korkmaz'ın karakalemle çizilmiş çerçevelenmiş fotoğrafları, yasadışı gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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