Şehit polis Fethi Sekin’in kız kardeşi Fikriye Sekin: Ağabeyimin kanı yerde kalmadı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ederim

(Fotoğrafta öldürülen PKK'lı kalleş)

Son olarak İzmir'de büyük bir kahramanlık göstererek adliyeye baskın yapmak isteyen kalleşlere engeller olarak, şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin'in intikamı çok kritik bir operasyonla alındı.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE MİT'TEN ŞOK OPERASYON

MİT tarafından 6 yıl önce polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.