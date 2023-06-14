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Şehit polis Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin: Ağabeyimin kanı yerde kalmadı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ederim

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Şehit polis Fethi Sekin’in kız kardeşi Fikriye Sekin: Ağabeyimin kanı yerde kalmadı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ederim

Türkiye kahraman şehitlerinin intikamını kalleş terör örgütü PKK ve diğer Türkiye düşmanlarından tek tek alıyor. Son olarak da şehit polis memuru Fethi Sekin'in intikamı MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği etkili bir operasyonla alındı. Yaşanan gelişme PKK’nın adım adım bittiğine işaret ederken, şehit Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin, 6 yıl önce Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Şehit ağabeyimin kanının yerde kalmaması adına çok sevindik, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, onlar bugün bizim yüreğimize su serptiler." ifadelerine yer verdi. Kardeş Sekin, teröre karşı taviz vermeyen Başkan Erdoğan’a şükranlarını iletti.

2023 itibarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devreye alınan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile terör dahil ülkemizin önündeki tüm engeller bir bir kaldırılıyor.

Teröre karşı sert ve kararlı adımlar MİT-TSK tarafından planlı bir şekilde uygulanıyor.

(Fotoğrafta öldürülen PKK'lı kalleş)

Son olarak İzmir'de büyük bir kahramanlık göstererek adliyeye baskın yapmak isteyen kalleşlere engeller olarak, şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin'in intikamı çok kritik bir operasyonla alındı.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE MİT'TEN ŞOK OPERASYON

MİT tarafından 6 yıl önce polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

FİKRİYE SEKİN: BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM

Operasyon Sekin ailesin tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehit ağabeyinin Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrini ziyaret eden Fikriye Sekin, yaptığı açıklamada şehit ağabeyinin intikamının alınmasına vesile olan başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere operasyonda emeği geçen tüm devlet yetkililerine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"TÜM GÜVENLİK GÜÇLERİMİZDEN RABBİM RAZI OLSUN"

Hain saldırının talimatını veren teröristin de etkisiz hale getirilmesinin bir nebze de olsa yüreklerindeki acıyı hafiflettiğini vurgulayan Sekin, şöyle konuştu:

"Şehit ağabeyimin kanının yerde kalmaması adına çok sevindik, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, onlar bugün bizim yüreğimize su serptiler. Aradan 6 yıl geçmiş görünüyor ama bizim için sanki olay bugün yaşandı, Fethi ağabeyim hiç aklımızdan çıkmıyor, acısıyla ve aynı zamanda gururuyla sürekli kalbimizde, yüreğimizde. 6 yıldır bugünü bekliyorduk, çok şükür ki Rabbim bugünü görmemizi de nasip etti. Tabii emeği geçenler kimler, yine ağabeyim gibi polislerimiz, askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz. Burada tüm fedakarlığı yapan, canla başla bütün varını yoğunu, canlarını ortaya koyan, ailelerini fedakarca geride bırakıp terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizden Rabbim razı olsun."

"DEVLETİMİZİN SON HAMLELERİ TÜRKİYE'Yİ RAHATLATTI"

Devletin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terörle mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Sekin, "Sürekli terörle mücadele etmiş bir milletiz. Çok şükür ki devletimizin son hamleleri, özellikle sınır ötesi operasyonları ülkemizi oldukça rahatlattı. Bu operasyonlarının yapılmasını sonuna kadar destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fetih Sekin’in kanı yerde kalmadı!

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