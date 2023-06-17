Terör örgütü PKK-YPG'den Afrin'deki briket evlere roketli saldırı: 3 sivil yaralandı
Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roketli saldırısında 3 sivil yaralandı.
Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristler, Afrin'in güneydoğusundaki Terende köyünde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere 6 roket fırlattı.
Terör örgütünün saldırısında yaralanan 3 sivil çevredeki hastanelere nakledildi.
Ekili arazilere isabet eden roketlerin neden olduğu yangına sivil savunma ekipleri müdahale etti.
TEL RIFAT'TA SON DURUM
PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimlerini ele geçirmişti.
Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.
PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.
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