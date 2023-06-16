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CHP'li Faik Öztrak: Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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CHP’li Faik Öztrak: Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız

Türk siyasi hayatına kaybettiği 13 seçimle geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta Kandil ve HDP olmak üzere 7'li koalisyondaki tüm dostlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

İSTİFA ETMEMESİ TEPKİ TOPLADI

Kılıçdaroğlu Türk siyasi tarihine kaybettiği 13 seçimle geçerken, istifaya yanaşmaması parti tabanında da büyük tepkiyle karşılandı.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM MESAJI

Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarken, İmamoğlu sürekli olarak verdiği değişim mesajlarıyla aday olacağına dair sinyaller verdi.

FATURAYI MYK VE DANIŞMANLARA KESTİ

Kıılıçdaroğlu ise faturayı MYK üyeleri ve danışmanlarına keserken tüm isimleri görevden aldı.

İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI

Bu gelişmeler sonrası bugün açıklamalarda bulunan CHP'li Faik Öztrak değişim çağrılarına yanıt verirken "CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır" ifadelerini kullandı.

"YENİLENMİŞ VE DİNAMİK ÖRGÜTLERİMİZLE ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİ ALMAYA KARARLIYIZ"

23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız" dedi.

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