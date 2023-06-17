17 Haziran 2023, Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'ye gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk yurt dışı ziyaretini 18-19 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacak.

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