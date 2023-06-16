Yerli ve milli projelerin düşmanı Can Ataklı yine Togg yalanına sarıldı: İtalya’dan geliyor önlerini de bantlarla kapatıyorlar

SONRA BİR UYANIYORSUN SABAH OLMUŞ

Ataklı'nın bu sözleri sosyal medyada ti'ye alınırken "Sonra bir uyanıyorsun sabah olmuş, Bu hikayeleri yazmayı nasıl başarıyorsun? Anlattıkları seçimin travması" gibi ifadeler kullanıldı.

BU İLK DEĞİL

Ataklı daha önce de "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadeleriyle yerli otomobili hedef almıştı.