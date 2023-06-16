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Yerli ve milli projelerin düşmanı Can Ataklı yine Togg yalanına sarıldı: İtalya'dan geliyor önlerini de bantlarla kapatıyorlar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Yerli ve milli projelerin düşmanı Can Ataklı yine Togg yalanına sarıldı: İtalya’dan geliyor önlerini de bantlarla kapatıyorlar

Bugüne kadar yerli ve milli projelerin hiçbirini övmeyen ve hepsini eleştirmekten geri durmayan fondaş gazeteci Can Ataklı bugün yaptığı canlı yayında Türkiye'nin yeni gururu Togg'u hedef aldı. Ataklı Togg'ların İtalya'dan her gün gemilerle Gemlik'e geldiğini söylerken "Önlerini bantlarla kapatıyorlar Kamera sistemi TOGG'lar geldiğinde saraydan sivil uzman ekip gelip güvenlik önlemi alınıp kapatılıyor" ifadelerini kullandı. Ataklı'nın sözleri sosyal medyada alay konusun olurken "Sonra bir uyanıyorsun sabah olmuş" ifadeleriyle ti'ye alındı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken arkasına HDP ve PKK desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetle siyasi kariyerindeki 13. seçimini de kaybetti.

KILIÇDAROĞLU MEDYASI DEVREDE

Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, Bay Kemal'e destek veren bazı gazeteci isimler de hezimete rağmen hükümeti karalama girişimlerini sürdürüyor.

YERLİ PROJE DÜŞMANI ATAKLI YİNE TOGG'U HEDEF ALDI

Bugüne kadar yerli ve milli proje karşıtlığıyla tanınan Can Ataklı yaptığı yayında yine Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan Togg'u hedef aldı.

"TOGG İTALYA'DAN GEMİLERLE GELİYOR"

Ataklı akıllı cihazların, her gün düzenli olarak İtalya'dan Gemlik'e gemilerle geldiğini belirtirken bu durumun 100'den fazla kişi tarafından bilindiğini ifade etti.

"ÖNLERİNİ BANTLARLA KAPATIYORLAR"

Ataklı "Gemlik'te bir limana her gün İtalya'dan TOGG geliyor. 100'ün üzerinde kişi biliyor, ben de öğreniyorum tabi Arabalar geliyor, önlerini bantlarla kapatıyorlar Kamera sistemi TOGG'lar geldiğinde saraydan sivil uzman ekip gelip güvenlik önlemi alınıp kapatılıyor" ifadelerini kullandı.

SONRA BİR UYANIYORSUN SABAH OLMUŞ

Ataklı'nın bu sözleri sosyal medyada ti'ye alınırken "Sonra bir uyanıyorsun sabah olmuş, Bu hikayeleri yazmayı nasıl başarıyorsun? Anlattıkları seçimin travması" gibi ifadeler kullanıldı.

BU İLK DEĞİL

Ataklı daha önce de "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadeleriyle yerli otomobili hedef almıştı.

"UÇAK GÖSTERİYORLAR UÇMUYOR"

Diğer yandan Can Ataklı, Türk halkıyla görüntüleri paylaşılan dev proje Milli Muharip Uçak hakkında ilginç sözler söylemiş ve "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" diye konuşmuştu.

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