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LGBT terörü sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Bakan Tekin duyurdu: Kişi hakkında yasal süreci başlattık

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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LGBT terörü sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Bakan Tekin duyurdu: Kişi hakkında yasal süreci başlattık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda çocuklara LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Tekin "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler karne heyecanı yaşarken 19 milyon öğrenci yaz tatiline çıkmanın mutluluğunu yaşadı. İstanbul Silivri'deki Kavaklı İlköğretim Okulu'nda büyük bir skandala imza atılarak LGBT terörüne yer verildi.

LGBT SAPKINLIĞI OKULLARA İNDİ

Aile kurumunu yok etmek ve cinsiyetsiz bir toplum yaratma amacı olan LGBT sapkınlığı okullara kadar inerken, aileler çocukları korumak için her yolu deniyor.

LGBT PAÇAVRASI ÖNÜNDE FOTOĞRAF

Silivri'deki Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi.

TEPKİLER SONRASI SİLDİ

Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerine skandal paylaşımlarını kaldırdı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görev yapan 'Ahter Nur' isimli öğretmen, karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencileri LGBT paçavrasının önüne dizerek fotoğraf çektirmişti. Skandal sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Tekin söz konusu öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.

Tekin "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık." ifadelerini kullandı.

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