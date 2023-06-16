LGBT terörü sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Bakan Tekin duyurdu: Kişi hakkında yasal süreci başlattık

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler karne heyecanı yaşarken 19 milyon öğrenci yaz tatiline çıkmanın mutluluğunu yaşadı. İstanbul Silivri'deki Kavaklı İlköğretim Okulu'nda büyük bir skandala imza atılarak LGBT terörüne yer verildi.

LGBT SAPKINLIĞI OKULLARA İNDİ

Aile kurumunu yok etmek ve cinsiyetsiz bir toplum yaratma amacı olan LGBT sapkınlığı okullara kadar inerken, aileler çocukları korumak için her yolu deniyor.