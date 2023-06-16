CHP’li Özgür Özel’den adaylık için geri vites

"KİŞİSEL UYARILARDIR"

CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açıklamalarında daha dikkatli olmaları gerektiği yönündeki açıklaması sorulması üzerine Özel, "CHP tek parçadır. Partimizi, herkes kendi kişisel menfaatlerinden önde görmektedir. Son derece özenli, saygılı, yapıcı bir tutum içindeyiz. Bunun dışındaki uyarılar kişisel uyarırlardır. Ben daha önce de ifade ettim. CHP için en doğru kararı vermek zorundayız. Kişisel kararların bir önemi yok. Bana sordular, 'aday mısınız?' diye. 'Genel Başkan adayı da olurum, sorumluluk da alırım, fedakarlık da yaparım' dedim. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" diye konuştu.

CHP'Lİ SEÇMEN RAHATSIZ!

Seçim yenilgisini perdelemek için CHP'li seçmenle açık açık dalga geçen Kılıçdaroğlu ve Özel'in bu son tutumu büyük bir tepki topladı.

Son yaşananlar sonrası CHP, "Ekremciler" ve "Kılıçdaroğlucular" olarak iyice ikiye bölündü.