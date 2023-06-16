CHP’li Özgür Özel’den adaylık için geri vites
CHP’de değişim rüzgarları son seçimde alınan ağır hezimet sonrası deprem etkisi yaratmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı ‘değişim’ çağrısı ile genel başkanlığa göz kırpması ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel de ‘Ben de genel başkanlığına adayım’ açıklaması yapmıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kaptan benim’ çıkışı ile CHP’de koltuk savaşları iyice kızışmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Ankara’da İmamoğlu’nun kulağını çekmesi ile kendi öne sürdüğü kukla 'genel başkan' adayı Özel’den geri vites gecikmedi. Özel, “Şimdilik aday değilim” açıklamasını yaptı. Bu yaşanan gelişmeler CHP’li seçmeni iyice rahatsız etti.
CHP'de 14-28 Mayıs seçimlerinin faturası parti içindeki hesaplaşmayı tetikledi.
KILIÇDAROĞLU: KAPTAN BENİM!
CHP'nin 13 kez seçim kaybetme rekoru kıran Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine son grup toplantısında 'kaptan benim' nitelemesi yaparak partinin yakasından düşmeyeceğinin sinyalini verdi.
Diğer yandan "değişim" rüzgarları CHP'de bir kez daha baş gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılçdaroğlu'na isyan bayrağı açarak "Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu, değişen CHP MYK'ye gönderme yaparak, "Değişim tek kurulla olmaz" mesajını verdi.
ÖZGÜR ÖZEL: GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM
Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu CHP Grup Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir çıkışla "Ben de CHP'nin genel başkanlığına adayım" dedi.
KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA İMAMOĞLU'NA AYAR VERDİ
Bu gelişmeler ışığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası başlayan "Değişim" tartışması sürerken, Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti.
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, değişim tartışmasını başlatan İmamoğlu ile 14 Haziran 2023 Çarşamba günü bir araya geldi.
Burada Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "kaptan benim" diyerek ince ince ayar verdi.
Görüşme sonrası ise İmamoğlu, İstanbul'daki onca sorun dururken pişkin bir şekilde daha önceki seçim sloganı olan "Güzel olacak her şey" açıklamasında bulundu.
İNCE-KILIÇDAROĞLU SAVAŞI VE İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU ÇEKİŞMESİ
CHP'deki bu koltuk kavgası 2018 seçimlerinin ardından yaşananları akıllara getirdi.
Kaybedilen seçimlerin ardından Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na bayrak açmış, ana muhalefet liderine ''Genel başkanlıktan çekil onursal başkan ol'' teklifinde bulunmuştu.
ÖZEL'DEN GERİ VİTES: BUGÜN İÇİN BİR ADAYLIK İLANIM YOKTUR
Kılıçdaroğlu'nun sufleleri ile hareket eden ve bugün yeni bir açıklama daha yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" dedi.
Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
"KİŞİSEL UYARILARDIR"
CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açıklamalarında daha dikkatli olmaları gerektiği yönündeki açıklaması sorulması üzerine Özel, "CHP tek parçadır. Partimizi, herkes kendi kişisel menfaatlerinden önde görmektedir. Son derece özenli, saygılı, yapıcı bir tutum içindeyiz. Bunun dışındaki uyarılar kişisel uyarırlardır. Ben daha önce de ifade ettim. CHP için en doğru kararı vermek zorundayız. Kişisel kararların bir önemi yok. Bana sordular, 'aday mısınız?' diye. 'Genel Başkan adayı da olurum, sorumluluk da alırım, fedakarlık da yaparım' dedim. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" diye konuştu.
CHP'Lİ SEÇMEN RAHATSIZ!
Seçim yenilgisini perdelemek için CHP'li seçmenle açık açık dalga geçen Kılıçdaroğlu ve Özel'in bu son tutumu büyük bir tepki topladı.
Son yaşananlar sonrası CHP, "Ekremciler" ve "Kılıçdaroğlucular" olarak iyice ikiye bölündü.
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