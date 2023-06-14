Can Ataklı Kılıçdaroğlu’nu nasıl savunacağını şaşırdı: Seçimi yüzde 55 ile muhalefet kazandı ama kanıtlayamam

"MUHALEFET KESİNLİKLE KAZANDI AMA KANITLAYAMAM"

Ataklı, açıklamasında "Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Can Ataklı bugüne kadar SİHA, TOGG gibi Türkiye'nin gurur projelerine karşı yaptığı saldırgan konuşmalarla gündeme gelmişti.