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Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı: Seçimi yüzde 55 ile muhalefet kazandı ama kanıtlayamam

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Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Can Ataklı Kılıçdaroğlu’nu nasıl savunacağını şaşırdı: Seçimi yüzde 55 ile muhalefet kazandı ama kanıtlayamam

14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı tarihi hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP fondaşı bazı medya kurumları tarafından eleştirilmese de bazı isimler Bay Kemal'e yönelik desteklerine garip sözlerle devam ediyor. Yerli ve milli projelere düşmanlığıyla tanınan Can Ataklı sosyal medyadan yaptığı yayında "Seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bırakırken Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle geçen Kemal Kılıçdaroğlu bu serisine bir mağlubiyet daha ekledi.

KILIÇDAROĞLU YAPIŞTI BIRAKMIYOR

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir başarısızlık yaşayan Kılıçdaroğlu, sonuçların faturasını da parti MYK'sına keserek istifaya yanaşmayacağını bir kez daha gösterdi.

GARİP SÖZLERLE KILIÇDAROĞLU SAVUNMASI

Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimet sonrası muhalif medyadaki bazı isimler Bay Kemal'i sert sözlerle eleştirirken bazı isimler ise garip sözlerle Kılıçdaroğlu'nu savunmaya devam ediyor.

MASANIN DAĞILMASINDA İMAMOĞLU VE YAVAŞ ETKİSİ

Son olarak CHP fondaşı Can Ataklı kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda Meral Akşener'i suçladı. Akşener'in duygularına esir düştüğünü söyleyen Ataklı, masanın dağılmasında İmamoğlu ve Yavaş'ın etkisinin olduğunu ifade etti.

"MUHALEFET KESİNLİKLE KAZANDI AMA KANITLAYAMAM"

Ataklı, açıklamasında "Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Can Ataklı bugüne kadar SİHA, TOGG gibi Türkiye'nin gurur projelerine karşı yaptığı saldırgan konuşmalarla gündeme gelmişti.

CHP yandaşı Can Ataklı’dan İmamoğlu’na sert eleştiri

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