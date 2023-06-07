CHP yandaşı Can Ataklı’dan İmamoğlu’na sert eleştiri: CHP’de sorunun adı Ekrem İmamoğlu’dur

CHP'DE BABA-OĞUL KAVGASI

Öte yandan CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği ve bunun için Ankara Congresium'da uygun tarihler hakkında bilgi aldığı konuşuluyordu.

Olağanüstü Genel Kurul için tarihlerin belirlenmesi sürecini ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan Erdoğan Toprak'ın yönettiği, Tuncay Özkan'a ise süreçte aktif görev aldığı Ankara gündemindeki konulardan. Seçimin ilk turundaki yenilgilerine rağmen Erdoğan Toprak'ın, Kılıçdaroğlu'na "Yüzde 45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil." dediği konuşuluyor.

Erdoğan Toprak'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bilgiler arasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için ciddi bir faaliyet yürüttüğü de yer alıyor. İmamoğlu'nun bu faaliyetlerinde rol oynayan kritik isimlerden birisi ise Murat Ongun. Ongun'un organizasyonuyla troller ve basın yoluyla Kılıçdaroğlu'na karşı bir kampanya düzenleneceği dile getiriliyor.

CHP YANDAŞI CAN ATAKLI: İMAMOĞLU BELEDİYE OLARAK PEK ÇOK İŞİ YAPMADI

CHP yandaşı Can Ataklı, seçimde hezimete uğrayan CHP'de çalkantıların bitmediğine işaret etti.

Ekrem İmamoğlu özelinde de açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Can Ataklı, "İstanbul İmamoğlu'na oy vermeyebilir. Belediye olarak pek çok iş yapılmadı. İstanbul'da gözle görünür bir değişiklik yok. Çok büyük bir başarı gözükmüyor." dedi.