CHP yandaşı Can Ataklı'dan İmamoğlu'na sert eleştiri: CHP'de sorunun adı Ekrem İmamoğlu'dur
28 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan’ın 8’li masayı hezimete uğratmasının ardından özellikle CHP cephesinde sular durulmuyor. CHP yandaşı olarak bilinen Can Ataklı, CHP Genel Başkanlığı için kamuoyu oluşturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özelinde konuştu. İmamoğlu tarafından CHP içinde yaratılan koltuk kavgasına yönelik tepki gösteren Ataklı, İmamoğlu için "CHP’de sorunun adı Ekrem İmamoğlu’dur. İmamoğlu kamuoyunda destek bulabilir ancak CHP örgütü kendisini hiç istemiyor." ifadelerini kullandı. Ataklı ayrıca, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı sürecinde hizmet vermemesini de eleştirdi.
28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak yarıştan galip ayrıldı.
Hezimet dolu seçimin hemen sonrasında CHP cephesinde ortalık yangın yerine döndü.
İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ KOYDU
Kılıçdaroğlu'nun kongreye gitme kararının ardından değişim isteyen parti tabanını arkasına alarak CHP'nin yeni lideri olmak isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, bugün değişim talebini yineledi. İmamoğlu, partisinin değişen MYK'sına gönderme yaparak, "Değişim tek kurulla olmaz. Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.
İmamoğlu, "Yaşananlar bir özeleştiri ve bir muhasebe gerektirir. Yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim. Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız." dedi.
CHP'DE BABA-OĞUL KAVGASI
Öte yandan CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği ve bunun için Ankara Congresium'da uygun tarihler hakkında bilgi aldığı konuşuluyordu.
Olağanüstü Genel Kurul için tarihlerin belirlenmesi sürecini ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan Erdoğan Toprak'ın yönettiği, Tuncay Özkan'a ise süreçte aktif görev aldığı Ankara gündemindeki konulardan. Seçimin ilk turundaki yenilgilerine rağmen Erdoğan Toprak'ın, Kılıçdaroğlu'na "Yüzde 45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil." dediği konuşuluyor.
Erdoğan Toprak'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bilgiler arasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için ciddi bir faaliyet yürüttüğü de yer alıyor. İmamoğlu'nun bu faaliyetlerinde rol oynayan kritik isimlerden birisi ise Murat Ongun. Ongun'un organizasyonuyla troller ve basın yoluyla Kılıçdaroğlu'na karşı bir kampanya düzenleneceği dile getiriliyor.
CHP YANDAŞI CAN ATAKLI: İMAMOĞLU BELEDİYE OLARAK PEK ÇOK İŞİ YAPMADI
CHP yandaşı Can Ataklı, seçimde hezimete uğrayan CHP'de çalkantıların bitmediğine işaret etti.
Ekrem İmamoğlu özelinde de açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Can Ataklı, "İstanbul İmamoğlu'na oy vermeyebilir. Belediye olarak pek çok iş yapılmadı. İstanbul'da gözle görünür bir değişiklik yok. Çok büyük bir başarı gözükmüyor." dedi.
"CHP'DE SORUNUN ADI İMAMOĞLU"
Can Ataklı yeniden İmamoğlu'na sert eleştiride bulundu: CHP'de sorunun adı Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu kamuoyunda destek bulabilir ancak CHP örgütü kendisini hiç istemiyor.
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