Ankara sular altında! Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu’nun izinde! Faturayı ASKİ’ye kesti! “Kendini kurtaracağını sanıyor”
Ankara’da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış sonrası büyük bir felaket yaşandı. CHP’li Başkan Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) iş bilmezliği yüzünden mazgalların asfalt ile kapanması neticesinde Başkentli vatandaşların evleri, iş yerleri, araçları sular altında kaldı. Sel sonrası ortaya çıkan içler acısı fotoğraflara maddi hasarın boyutu yansıdı. Belediyecilik görevini yerine getiremeyerek bir kez daha sınıfta kalan Yavaş, yaşanan skandalın faturasını ise Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'e keserek görevden aldı. Bu duruma AK Parti’den tepki gecikmedi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Mansur Yavaş 4 yıldır ihmal ettiği Ankara'da ASKİ Genel Müdürü'nü değiştirerek kendini kurtaracağını sanıyor." ifadesini kullandı. Diğer yandan Şahin, Yavaş’ın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun izinde olduğu eleştirisini getirdi. AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise oluşan hasarlardan ABB'yi sorumlu tutu ve “Vatandaşların zararı karşılanmalı” dedi.
Türkiye'nin güzide il ve ilçeleri CHP'li belediyelerin iş bilmezliği nedeniyle büyük bir mağduriyetler yaşıyor.
Bunun son örneği ise Ankara'da meydana geldi.
Başkent'i vuran son sağanak yağış ardından yollar ve alt geçitler göle döndü metrolar, iş yerleri, yüzlerce araç sular altında kaldı.
Vatandaşın maddi hasarı ise çok büyük.
İşte tam da bu noktada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim zafiyeti bir kez daha gözler önüne serildi.
MAZGALLAR NEDEN ASFALT KAPLI VE TEMİZLENMEDİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği yüzünden mazgalların asfalt ile kapanması büyük felaketi getirdi.
Mazgalların neden asfalt kaplı olduğu ve temizlenmediği konusu ise büyük bir skandal olarak kayıtlara geçti.
YAVAŞ KENDİ FATURASINI ASKİ'YE KESTİ
Ancak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden alarak yöneticilik krizini perdelemeye çalıştı.
YAVAŞ'TAN "KILIÇDAROĞLU" SİYASETİ!
Bu hamle üstü üste seçim kaybeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin faturasını parti içi yapılanmaya ödetmesini akıllara getirdi.
ASKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.
ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.
AK PARTİ'DEN YAVAŞ'A PEŞ PEŞE TEPKİLER
Yaşanan bu skandallar zinciri sonrası AK Parti'den tepkiler geldi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden almasına ilişkin açıklama yaptı.
"YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN İZİNDE…"
"CHP'li Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek başarısızlığın faturasını alt kademe yöneticilerine kesip sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor." değerlendirmesini yapan Şahin, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın yalan ve tehditlerle dolu bir seçim kampanyası yürüttüğünü, CHP yönetimleriyle şehirlerin hizmete hasret kaldığını belirtti.
Milletin tüm bunların hesabını sandıkta sorduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu, MYK'yı değiştirerek başarısızlığı kendi atadığı genel merkez yönetimine fatura etmeye çalıştı. Mansur Yavaş da 4 yıldır ihmal ettiği Ankara'da ASKİ Genel Müdürü'nü değiştirerek kendini kurtaracağını sanıyor. Geçen seçim milletin size kestiği faturanın ilk taksidiydi. İkinci taksidi 10 ay sonra yerel seçimlerde ödeyeceksiniz. Twitter'dan süslü mesajlarla, sanal alemde algı operasyonlarıyla, ayak oyunlarıyla bir yere varılmaz. Siyaset, hizmet ve eser üretemeyenler kaybetmeye mahkumdur."
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI ALTINOK:
Diğer yandan AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oluşan hasarlardan ABB'yi sorumlu tutarak "Vatandaşların zararı karşılanmalı" dedi.
Altınok, ilçede yaşanan su baskınlarına ilişkin, "Vatandaşlarımız, ara sokakların sorumluluğunun ilçe belediyelerinde olduğunu zannediyor ancak ara sokaklardaki su ve kanal sorumluluğunun tamamı Büyükşehir Belediyesine aittir, ilçe belediyelerinde değildir. Bunun bilinmesini özellikle istiyoruz." ifadesini kullandı.
Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerdeki yağışların Ankara'da maddi ve manevi hasara neden olduğunu ifade etti.
Böyle giderse bu hasarların devam edeceğini kaydeden Altınok, "Vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyoruz. Su ve kanal işi ara sokaklar da dahil, Büyükşehir Belediyesinin yetkisindedir. Su paralarını ASKİ'ye yani Büyükşehir Belediyesine ödüyoruz. Vatandaşlarımız, ara sokakların sorumluluğunun ilçe belediyelerinde olduğunu zannediyor ancak ara sokaklardaki su ve kanal sorumluluğunun tamamı Büyükşehir Belediyesine aittir, ilçe belediyelerinde değildir. Bunun bilinmesini özellikle istiyoruz. Çünkü çok sayıda vatandaşımız, durumun böyle olduğunu bilmiyor, bize soruyor, bizden talepte bulunuyor. Buna rağmen biz yine de talepleri alıyoruz, Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu yağışlarda tedbirlerin yetersiz kaldığını, iş yerlerini ve evleri sel bastığını, istinat duvarlarının yıkıldığını aktaran Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Çok dikkatli olmamız lazım. Büyükşehirin bu meseleyi çözeyim diye bir gayreti, bir derdi de maalesef gözükmüyor. 'Yıllarca gerekli çalışmalar yapılmadı biz de yapmayacağız, bekleyeceksiniz' gibi bir tavır görüyoruz. Bunlar yanlıştır. Geçen sene 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünyaları versek bu vatandaşlarımızı bir daha geri getiremeyiz. Ankara'da yeni yürekler yanmasın, yeni canlar ölmesin. Sürekli ızgara ve mazgalları temizleyin demekten bıktık. Bunlar zamanında temizlenmediği için su ve sel baskınları nehirlere, ırmaklara dönüyor. Su nerede bir boşluk varsa oradan akıyor, evleri ve iş yerlerini sel basıyor. Bu durumdan birçok vatandaşımız mağdur."
"YAVAŞ, HASARI KARLILAMALI"
Oluşan hasarlardan ABB'yi sorumlu tutan Altınok, vatandaşların zararının da karşılanması gerektiğini ifade etti.
"ANKARA MAĞDUR, ANKARALI MAĞDUR"
Altınok, "Vatandaşlarımız, oluşan zararlardan dolayı dava açarsa zannediyorum ki Büyükşehrin ihmali sonucu olduğu için bu davaları kazanır. Kimsenin vatandaşı mağdur etmeye hakkı yoktur. Tekrar hatırlatıyorum, acilen ızgara ve mazgalların yağmurdan önce hemen temizlenmesi lazım. Biz Keçiören Belediyesi olarak her türlü desteğe hazırız. Büyükşehir Belediyesi eleman, araba hatta hizmet alımı yapacaksa destek oluruz. Büyükşehir Belediyesine geçen sene söyledik, 'kredi talebiniz varsa getirin destek olalım' dedik. Biz burada selden bir siyasi malzeme çıkarma niyetinde değiliz ama gerçekler var. Ankara mağdur, Ankaralı mağdur." değerlendirmesinde bulundu.
AK PARTİ'DEN CHP'Lİ BAŞKAN YAVAŞ'A SERT TEPKİ
Daha evvel de Ankara'da vatandaşların ağır bedeller ödediği ve maddi kayıplar yaşadığı içler acısı tablo sonrası AK Parti'den bir sert tepki daha gelmişti.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 11 Haziran 2023 Pazar günü Ankara'da başlayan ve kenti etkisi altına alan sağanak yağış ardından Başkent'te ortaya çıkan skandal nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ı topa tuttu.
"MANSUR YAVAŞ BECERİKSİZLİĞİYLE TÜY DİKTİ"
"25 yılı diline dolayanlar 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi" diyen Özcan, "1 aydır dilimizde tüy bitti, Mansur Yavaş beceriksizliğiyle tüy dikti." ifadelerine yer verdi.
Diğer yandan Özcan, Ankara'daki çile dolu anları anlatan ve gerçekleri gözler önüne seren bir video paylaştı.
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