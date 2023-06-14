Metin Akpınar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiri: 2 buçuk milyon oy farkı varken ’Biz de fena değiliz’ denmez

"2,5 MİLYON FARK VARKEN BİZ DE FENA DEĞİLİZ DENMEZ"

Bu gelişmeler yaşanırken Sanatçı Metin Akpınar yaşanan süreci değerlendirirken "Kılıçdaroğlu ilk defa 'kazanamadık' dedi zor da olsa." dedi. Akpınar ayrıca Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bir tarafta 2 buçuk milyon fark oy varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki." ifadelerini kullandı.