Metin Akpınar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 2 buçuk milyon oy farkı varken 'Biz de fena değiliz' denmez
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen kaybeden Kemal Kılçdaroğlu yaptığı açıklamada ağır bir yenilgi almadıklarını vurguladı. Sanatçı Metin Akpınar, Bay Kemal'in sözlerini eleştirirken "Bir tarafta 2 buçuk milyon fark oy varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak zaferler serisine bir yenisini daha ekledi.
FATURAYI MYK ÜYELERİNE KESTİLER
Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde başarısız olan Kılıçdaroğlu seçimlerdeki başarısızlığının faturasını MYK üyelerine kesip istifaya yanaşmadı.
"ERDOĞAN İLK TURDA KAYBETTİ" DEDİ
Sonrasında ise Sözcü TV'ye konuk olan Kılıçdaroğlu "Erdoğan ilk turda kaybetti" gibi bir cümle kurdu. Kılıçdaroğlu ayrıca "Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.
KIRSALDAKİ VATANDAŞI KÜÇÜMSEDİ
Diğer yandan Kılıçdaroğlu kendisine çok oy çıkmayan kırsal kesimi küçümserken "Ayda 500 lira para alıyorlar harcayacakları yer yok." ifadelerini kullandı.
"2,5 MİLYON FARK VARKEN BİZ DE FENA DEĞİLİZ DENMEZ"
Bu gelişmeler yaşanırken Sanatçı Metin Akpınar yaşanan süreci değerlendirirken "Kılıçdaroğlu ilk defa 'kazanamadık' dedi zor da olsa." dedi. Akpınar ayrıca Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bir tarafta 2 buçuk milyon fark oy varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki." ifadelerini kullandı.
"BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN"
İlk tur seçimlerinin ardından da gündemi değerlendiren Metin Akpınar "Milleti hor görme, yok sayma şansımız yok. Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok." ifadelerini kullandı.
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