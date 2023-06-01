01 Haziran 2023, Perşembe
CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara'yı sel götürdü... "Faturayı Yavaş'a yollayacağız"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçimler öncesi, il il miting miting gezerken, Başkentte etkili olan yağışlardan birçok vatandaşı günlerdir olumsuz etkiliyor. Yağışların ardından evlerinde ve iş yerlerinde birçok hasar oluşan vatandaşlar Mansur Yavaş'tan umudunu iyice kesti. Ücret karşılığı adam tutarak rögarları açtırıp evlerini temizleten Ankaralılar, faturayı Yavaş'a yollayacaklarını söyledi. Mağdurlardan Selami Gezer, "2700 TL ödedim, Büyükşehir zararımı karşılamazsa mahkemeye gideceğim" dedi.
Giriş Tarihi: 01.06.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 18:30
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