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Haberler Galeri CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara'yı sel götürdü... "Faturayı Yavaş'a yollayacağız"

CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara'yı sel götürdü... "Faturayı Yavaş'a yollayacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçimler öncesi, il il miting miting gezerken, Başkentte etkili olan yağışlardan birçok vatandaşı günlerdir olumsuz etkiliyor. Yağışların ardından evlerinde ve iş yerlerinde birçok hasar oluşan vatandaşlar Mansur Yavaş'tan umudunu iyice kesti. Ücret karşılığı adam tutarak rögarları açtırıp evlerini temizleten Ankaralılar, faturayı Yavaş'a yollayacaklarını söyledi. Mağdurlardan Selami Gezer, "2700 TL ödedim, Büyükşehir zararımı karşılamazsa mahkemeye gideceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 18:30
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CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara’yı sel götürdü... Faturayı Yavaş’a yollayacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen Ankara'da etkili olan yağışlarla mücadele edemeyen Yavaş ve ekibi, evlerini su basan vatandaşların da yardımına koşmaktan aciz kaldı.

Ankaralılar günlerdir etkili olan yağışlarla mücadele ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi sessizliğe gömüldü. Büyükşehir ekiplerinin selden sonra bile sahada olmaması vatandaşları isyan ettirdi. Evleri su baskınına uğrayan Ankaralıların tepkileri ise şöyle:

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CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara’yı sel götürdü... Faturayı Yavaş’a yollayacağız

HASARIMI KARŞILAYIN

Selami Gezer: Her yağmur yağdığında evimi su basıyor. Her gün ASKİ'yi arıyorum. Kapımın önündeki rögarı temizletmek için kayıt açtırıyorum. Bana 'Böyle bir adres yok, biz sizin evinizi bulamıyoruz' diyorlar. Kendi sorumluluğunda olan şehirdeki adresi bulamayan bir yönetim olabilir mi. Benim maddi hasarım çok fazla, kızımın çeyizleri gitti.

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CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara’yı sel götürdü... Faturayı Yavaş’a yollayacağız

"YAVAŞ ŞEHİR ŞEHİR GEZERKEN BİZ ONUN İŞLERİNİ YAPIYORUZ"

Parkelerim kabardı, eşyalarım çürümeye başladı. Açtırdığım şikâyet kaydına cevap gönderip 'sıkıntınız giderildi' diyorlar ama ne gelen oluyor ne giden. Büyükşehir Belediyesi hasarımı karşılamazsa mahkemeye başvurmayı düşünüyorum. Adam getirttim 2 bin 700 TL para verdim iş yaptırıyorum. Vidanjör getirttirdim, rögar temizletiyorum. Yavaş seçimler için şehir şehir gezerken biz burada onun işlerini yapmaya çalışıyoruz.

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CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara’yı sel götürdü... Faturayı Yavaş’a yollayacağız

ASKİ'DEN "SORUNUNUZ ÇÖZÜLDÜ" DİYE MESAJ GELİYOR...

Mehmet Sarıkaya: Biz günlerdir su baskınları ile uğraşıyoruz. Belediyeyi arıyoruz gelip yalandan rögar kapağını açıp bakıp gidiyorlar. Ben bu kadar bilgisiz bir ekip görmedim. Rögar kapağını kaldıramayan adamlar gördüm burada. Her yağmurda bizim evimize su doluyor. Eşyalarımız mahvoldu, evimiz mahvoldu. Gelip gidiyorlar ardından ASKİ'den 'sorununuz çözüldü' diye mesaj geliyor. Benim sorunum çözülmüş olsa bu halde mi olurum?

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CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara’yı sel götürdü... Faturayı Yavaş’a yollayacağız

Hatice Sarıkaya: Maddi durumumuz çok iyi değil. Eşim çalışmıyor. Kıt kanaat geçinirken bir de bu su baskını ile uğraşmak zorunda kaldık. Evimiz, eşyalarımız perişan oldu. Gidecek başka bir yerimiz de yok ki gidelim. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliği bize pahalıya mal oldu. Bizim zararımızı karşılamazlarsa hakkımızı aramak için mahkemeye başvuracağız.