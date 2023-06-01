CHP’li Yavaş yine ortadan kayboldu! Ankara'yı sel götürdü... "Faturayı Yavaş'a yollayacağız"

Hatice Sarıkaya: Maddi durumumuz çok iyi değil. Eşim çalışmıyor. Kıt kanaat geçinirken bir de bu su baskını ile uğraşmak zorunda kaldık. Evimiz, eşyalarımız perişan oldu. Gidecek başka bir yerimiz de yok ki gidelim. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliği bize pahalıya mal oldu. Bizim zararımızı karşılamazlarsa hakkımızı aramak için mahkemeye başvuracağız.