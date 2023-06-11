Ankara’daki sel felaketinde Mansur Yavaş imzası! Göreve gelir gelmez attığı imza bugünkü felaketi getirdi... Osman Gökçek A Haber’de açıkladı

İSTANBUL'DA DA AYNI KAFA

CHP zihniyeti işte bu. İstanbul'da da karla mücadele konusunda aynısı yapıldı o personellerde işten çıkartıldı ya da emekli edildi.

BAŞKAN GÖREVİNİN BAŞINDA DEĞİL

Bu logar ve kanal temizliklerinde görüyoruz çoğunun içinde ot bitmiş. Belediye başkanı görevinin başında değil. Mansur Yavaş şu durumda bile Kılıçdaroğlu ile uğraşıyor.

Geçmiş dönemde de 7 tane vatandaşımız sel de hayatını kaybetti. Mansur Yavaş o dönemde de kızıyla Londra'da tatildeydi.