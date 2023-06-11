Ankara'daki sel felaketinde Mansur Yavaş imzası! Göreve gelir gelmez attığı imza bugünkü felaketi getirdi... Osman Gökçek A Haber'de açıkladı
Ankara'da öğle saatlerinde sağanak ve ardından dolu yağışı başladı. Çankaya ilçesinde kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerleri su ile dolarken, göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar da suya gömüldü. Otomobiller içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ankara'da yaşanan rezalet sonrası mazgalların temizlenmediği ve bazıların asfaltla kapatıldığı ortaya çıkarken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek A Haber ekranlarında yaşanan süreci değerlendirirken Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Gökçek yaptığı açıklamada "10 adet MTS denilen logar temizleme cihazı var belediyede. Bu aletlerin çoğu şu an bozuk. Diğer yandan bu aletleri kullanabilecek olan kişiler AK Parti döneminde işe alındıkları işin Yavaş tarafından emekli edildi." dedi.
Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
HER YER SU ALTINDA
Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.
VATANDAŞLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı.
ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN VATANDAŞLARA UYARI
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte meydana gelen sel sonrası trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte meydana gelen sel sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklama ile trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı. Vali Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Geçidi, Mamak Boğaziçi Alt Geçidi, Sabancı Kız Yurdu Alt Geçidi, Keçiören Yavuz Sultan Selim Alt Geçidi, Altındağ Altınsoy Alt Geçidi, Altındağ Mustafa Tuna Alt Geçidi, Samsun Yolu Alt Geçidi, Çiftlik Kavşağı Alt Geçidi, Kurtuluş Trafik Ekipler Emirliği Alt Geçidi, Balgat Ehlibeyt Alt Geçidi'nin trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Ankara'da yaşanan sel baskınını ve belediyenin büyük ihmalini AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek A Haber ekranlarında değerlendirdi
MAZGALLARI TEMİZLEMİYORLAR
Tüm Ankaralılara geçmiş olsun. Son yağmurlarda bu gibi sel baskınlarıyla çok sık karşılaşmaya başladık. Maalesef logarların, mazgalların temizliği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıyor.
SEL SONRASI FELAKETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
10 adet MTS denilen logar temizleme cihazı var belediyede. Bu aletlerin çoğu şu an bozuk. Diğer yandan bu aletleri kullanabilecek olan kişiler AK Parti döneminde işe alındıkları işin Yavaş tarafından emekli edildi. Yani bu aletleri kullanabilecek kişiler belediyede kalmadı. Böyle bir cezalandırma yöntemi belirlediler ama cezalandırılan Ankaralılar.
İSTANBUL'DA DA AYNI KAFA
CHP zihniyeti işte bu. İstanbul'da da karla mücadele konusunda aynısı yapıldı o personellerde işten çıkartıldı ya da emekli edildi.
BAŞKAN GÖREVİNİN BAŞINDA DEĞİL
Bu logar ve kanal temizliklerinde görüyoruz çoğunun içinde ot bitmiş. Belediye başkanı görevinin başında değil. Mansur Yavaş şu durumda bile Kılıçdaroğlu ile uğraşıyor.
Geçmiş dönemde de 7 tane vatandaşımız sel de hayatını kaybetti. Mansur Yavaş o dönemde de kızıyla Londra'da tatildeydi.
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