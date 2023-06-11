Sel sonrası Ankaralılardan Mansur Yavaş’a istifa çağrısı! Başkent rögarlar taştı çok sayıda yeri su bastı

En ufak yağmurda su taşkınları ve sel suları ile mücadele eden Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağışlar yine Ankaralıları perişan etti.

MANSUR YAVAŞ'IN ESERİ

Ankara'ya hizmet etmek yerine eziyet eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi temizlemekte aciz kaldıkları mazgal ve rögarların üzerine de asfalt döktürerek kapattırdı. Ankara'ya tek bir çivi çakmayan, üstüne yapılan yatırımları da katleden Yavaş yüzünden birçok ev ve işyerini su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Metro istasyonlarına kadar su doldu. Vatandaşlar için çileyen dönüşen yağmurlarda ortadan kaybolan Mansur Yavaş'a tepki yağdı.