11 Haziran 2023, Pazar
AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugün Ankara'da başlayan ve kenti etkisi altına alan sağanak yağış ardından Başkant'te ortaya çıkan skandal tablo nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ı topa tutu. "25 yılı diline dolayanlar 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi" diyen Özcan, "1 aydır dilimizde tüy bitti, Mansur Yavaş beceriksizliğiyle tüy dikti." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Özcan, Ankara'daki çile dolu anları anlatan ve gerçekleri gözler önüne seren bir video paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.06.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 22:46
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