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Haberler Galeri AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi

AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugün Ankara'da başlayan ve kenti etkisi altına alan sağanak yağış ardından Başkant'te ortaya çıkan skandal tablo nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ı topa tutu. "25 yılı diline dolayanlar 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi" diyen Özcan, "1 aydır dilimizde tüy bitti, Mansur Yavaş beceriksizliğiyle tüy dikti." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Özcan, Ankara'daki çile dolu anları anlatan ve gerçekleri gözler önüne seren bir video paylaştı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.06.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 22:46
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AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi

Dün Ankara Valiliği, yarından itibaren (11 Haziran Pazar) kentin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarmıştı.

Bunun da ötesinde Valilik muhtemel kuvvetli sağanak yağışın saatini ise öğlen 12.00 ve gece 23:59 olarak ilan etmişti.

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AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi

Bu uyarı sonrası Ankara'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi ve kenti göle çevirdi.

Sorumsuzluğu ile bilinen ve görev mıntıkasında durmayarak sık sık şehir dışında boy gösteren CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş bir kez daha sınıfta kaldı.

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AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi

VATANDAŞLAR KENDİ DERDİNE DÜŞTÜ

Ankara'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı sonrası araçlar suya gömülürken, araçlardaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi

Bir vatandaşın aracını sel sularına kapılmasın diye ağaca bağlaması ise dikkat çekti.

Ankara'da öğle saatlerinde sağanak ve ardından dolu yayışı başladı.

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AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi

Çankaya ilçesinde kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Ev ve iş yerleri su ile dolarken, göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar da suya gömüldü.