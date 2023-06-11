AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi

Dün Ankara Valiliği, yarından itibaren (11 Haziran Pazar) kentin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarmıştı.

Bunun da ötesinde Valilik muhtemel kuvvetli sağanak yağışın saatini ise öğlen 12.00 ve gece 23:59 olarak ilan etmişti.