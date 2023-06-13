13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şırnak'ta PKK-KCK operasyonu: HDP'li isimler dahil 8 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta PKK-KCK operasyonu: HDP'li isimler dahil 8 şüpheli yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
ABONE OL
Şırnak’ta PKK-KCK operasyonu: HDP’li isimler dahil 8 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Şırnak'ta, terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda içlerinde HDP'li isimlerin de yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağ yakalanan veya teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhislerini değerlendiren güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

HDP'Lİ İSİMLER DE VAR

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, HDP Beytüşşebap ilçe eş başkanı ile HDP ilçe yönetimi üyesi ve 1 muhtarın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

8 GÖZALTI

Şırnak'ın Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Yargıtay’dan flaş HDP çağrısı

Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AĞIR DARBE!
TSK’dan terör örgütü PKK’ya ağır darbe TSK'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AĞIR DARBE
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon MİT'TEN PKK'YA NOKTA OPERASYON

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA