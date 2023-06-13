Şırnak’ta PKK-KCK operasyonu: HDP’li isimler dahil 8 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağ yakalanan veya teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhislerini değerlendiren güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.