Şırnak'ta PKK-KCK operasyonu: HDP'li isimler dahil 8 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Şırnak'ta, terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda içlerinde HDP'li isimlerin de yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağ yakalanan veya teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhislerini değerlendiren güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
HDP'Lİ İSİMLER DE VAR
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, HDP Beytüşşebap ilçe eş başkanı ile HDP ilçe yönetimi üyesi ve 1 muhtarın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
8 GÖZALTI
Şırnak'ın Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
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