CHP'li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında bakanlık el koydu! Tüm bloklar denetlenecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 48 bin metrekarelik inşaat alanında sadece 300 metrekarelik bölümün mühürlendiğini öne sürüp hatalı imalat yapılan yerin yıkılacağını açıkladı. Çevre Bakanlığı, projedeki tüm binaların denetlenmesi için harekete geçti.
Devlet tüm imkanları ile 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy'de CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar inşaat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı yapıldığı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.
TÜRKİYE İZMİR'DE PATLAK VEREN KENTSEL DÖNÜŞÜM SKANDALINI SABAH'TAN ÖĞRENDİ
SABAH İzmir'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalını 'Depremden bile ders almadılar' başlığı ile manşetine taşıdı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı.
Tunç Soyer'de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir bölüm olduğunu belirtip hatalı imalat yapılan 300 metrekarelik inşaatın yıkımına karar verdiklerini açıkladı.
SOYER 'ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR' DEDİ AMA…
Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer ikinci bir açıklama yaparak: "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m² inşaatın 300 m²'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.
İYİ DEĞİL KÖTÜ ÖRNEK
Soyer'in açıklamalarına kentsel dönüşüm skandalını attığı twett ile ortaya çıkaran AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan AK Partili İnan: "Projeniz(!) ülkemize maalesef "kötü örnek" oluyor.
Yüklenici firma dediğiniz zaten bağlı şirketiniz İZBETON. 48.000 m² alanın 300 m²'sinde anlaştığımıza göre geri kalan 47.700 m²'lik inşaat için çağrımı tekrarlıyorum: Odalar, üniversiteler ve bilim insanları tüm projeyi baştan sona incelesin! Kentsel dönüşümde malzeme çalarak tarihe geçtiniz. Bunu yaparak projenin diğer etaplarını da risk ve tehlike altında bıraktınız. İnsan hayatına mal olabilecek bu fahiş hatanızı bu derece küçümseniz bile tehlikenin boyutunu başlı başına gösteriyor." ifadelerine yer verdi.
İnan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. İnan'ın paylaşımının altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları yaşanan şok olay sonrası büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm projesine olan güvenin sarsıldığını projenin şaibeli hale geldiğini belirtti. Vatandaşlar inşaatın bir an önce odalar ve yetkili kurumlar tarafından mercek altına alınıp projeye aykırı başka imalat olup olmadığının incelenmesini talep etti.
İHBAR KABUL EDİLDİ
İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü haberi ihbar kabul ederek resen inceleme başlattı. SABAH'a konuşan yetkililer, 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den olur yazısı gelir gelmez yapımı devam eden inşaatların tamamı mercek altına alınacak. Yetkililer, "Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak. Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda da projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" dedi.
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