CHP’li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında bakanlık el koydu! Tüm bloklar denetlenecek

İHBAR KABUL EDİLDİ

İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü haberi ihbar kabul ederek resen inceleme başlattı. SABAH'a konuşan yetkililer, 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den olur yazısı gelir gelmez yapımı devam eden inşaatların tamamı mercek altına alınacak. Yetkililer, "Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak. Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda da projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" dedi.