13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de koltuğa yapıştı! Kürşad Zorlu duyurdu: Etrafında kenetleneceğiz

Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de koltuğa yapıştı! Kürşad Zorlu duyurdu: Etrafında kenetleneceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu’nun ardından Meral Akşener de koltuğa yapıştı! Kürşad Zorlu duyurdu: Etrafında kenetleneceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu gibi Meral Akşener'de 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından istifaya yanaşmazken kurultayda yeniden aday olacağını duyurdu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir." paylaşımıyla Akşener'in istifa etmeyeceğini belirtti. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler içinde geri dönmesi damga vurmuştu.

AKŞENER DE KOLTUĞU YAPIŞTI

İYİ Parti milletvekili seçimlerinde aldığı oy oranıyla hayal kırıklığı yaratırken, Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de istifaya yanaşmama kararı aldı.

Akşener'in kurultayda yeniden aday olacağı açıklanırken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

"AKŞENER ETRAFINDA KENETLENECEĞİZ"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir." dedi.

İSTİFA EDEN İSİMLERİ HEDEF ALDI

Zorlu, partilerinden istifa eden isimleri hedef alıp, "Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki, nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi 'Ben' değil 'Biz' olabilmenin adresidir.

İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye'nin umudu ve Milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir."

AKŞENER'İ ELEŞTİRENLERE 'TERBİYESİZ' BENZETMESİ

İYİ Parti'deki kaos, Akşener'in genel sekreteri Uğur Poyraz'ın açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Poyraz, "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz, İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" dedi.

ÜST ÜSTE İSTİFA DEPREMLERİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican yaptığı paylaşımla "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır " partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray da istifa ettiğini duyururken Türk toplumu ile Akşener arasında bir güven bulanımı oluştuğunu vurgulamıştı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali ise "İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük. Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük." diyerek partisinden ayrıldı.

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da parti içerisindeki isimlerle birlikte Ortak Akıl Platformu kurduklarını duyurup "Taleplerimiz dikkate alınmazsa kongrede yeni bir kadro ve genel başkan ile yola devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

İYİ Parti’de bir gün iki yeni istifa!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA