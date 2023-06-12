Kılıçdaroğlu’nun ardından Meral Akşener de koltuğa yapıştı! Kürşad Zorlu duyurdu: Etrafında kenetleneceğiz

İSTİFA EDEN İSİMLERİ HEDEF ALDI

Zorlu, partilerinden istifa eden isimleri hedef alıp, "Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki, nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi 'Ben' değil 'Biz' olabilmenin adresidir.

İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye'nin umudu ve Milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir."