CHP’de kulisler kaynıyor... AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten A Haber’de çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu’nun gazını alacaklar

İMAMOĞLU VAZGEÇMEDİ: KARARLIYIM

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası bir yanıt daha vererek kavgaya başka boyut kazandırdı. İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle koltukta gözü olduğunu bir kez daha söyledi.