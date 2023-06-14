CHP'de kulisler kaynıyor... AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten A Haber'de çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu'nun gazını alacaklar
28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de koltuk kavgası kızışırken, flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP içerisindeki mezhepsel yapılanmaya değinen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Ekrem İmamoğlu yayın katılıp kendisinin suni olduğunu söylüyor. Bugün Türkiye’de Başkan Erdoğan ben suniyim diye bir çıkış yapmış olsaydı yer yerinden oynardı." ifadelerini kullandı. Gökçek ayrıca, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gökçek, "Yarın Ekrem İmamoğlu’nu çağıracaklar bir gaz alma operasyonu yapacaklar Kemal Kılıçdaroğlu daha sonrasında görevine devam edecek." ifadelerini kullandı.
CHP'de koltuk savaşı iyice alevlendi. Seçimlerin ardından "mücadeleye devam edeceğim" diyerek koltuğu bırakmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" restini çeken Ekrem İmamoğlu arasında sular durulmuyor.
Bu savaşa bir de CHP'li Özgür Özel'de dahil oldu. Şimdi de, Özel genel başkanlık koltuğunun peşine düştü.
ANKARA'YA GİDİYOR
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yarın Ankara'ya gideceği bildirildi. İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile saat 10.30'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜSTÜ KAPALI MESAJ
Peki İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu kavgasında neler yaşandı? Son olarak katıldığı Sözcü TV yayınında İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin "Kazandığımız bir belediyeyi neden başka bir partiye verelim?" diyerek İmamoğlu'na "İşine bak İstanbul'a hizmet et." mesajı verdi.
İMAMOĞLU VAZGEÇMEDİ: KARARLIYIM
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası bir yanıt daha vererek kavgaya başka boyut kazandırdı. İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle koltukta gözü olduğunu bir kez daha söyledi.
OSMAN GÖKÇEK A HABER'DE KONUŞTU
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek CHP içerisindeki gruplaşmanın detaylarını aktardı.
CHP'DE KİMLER "ADAYIM" DİYECEK?
Gökçek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'ten bu yana gelmiş geçmiş en büyük yalancı siyasetçisi Ekrem İmamoğlu'dur. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşımıza her fırsatta yalan söylemiştir.
Örnek vermek gerekirse, seçim vaatlerinin hiçbirini yapmadığı gibi, ben deprem sorununu 5 senede çözerim derken, bir başka programda bu 100 seneye çıkıyor."
"İMAMOĞLU KENDİSİNİ CHP GENEL MERKEZİ'NE ATMAYA ÇALIŞIYOR"
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programı sırasında İmamoğlu'nun tutarsız davranışlarının nedenini aktardı:
"İmamoğlu şu anda kendisinin İstanbul'daki durumunu kurtarabilmek için kapağı CHP Genel Merkezi'ne atmaya çalışıyor.
Eğer HDP Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyeceğini açıklarsa, bu durumda Ekrem İmamoğlu'nun seçilme durumunun imkansız hale geldiğini otomatik olarak görmüş olacağız."
"DEPREM BÜTÇESİNDEN BÜYÜK BİR BÜTÇEYLE KENDİ REKLAMINI YAPTI"
"İmamoğlu deprem bütçesinden daha büyük bir bütçeyi kendi reklamını yapmak için harcadı."
CHP İÇERİSİNDE MEZHEPSEL BİR YAPILANMA VAR
Osman Gökçek, "Habertürk televizyonuna Ekrem İmamoğlu yayın katılıp kendisinin suni olduğunu söylemiştir. Bugün Türkiye'de Başkan Erdoğan ben suniyim diye bir çıkış yapmış olsaydı yer yerinden oynardı.
Kılıçdaroğlu istemediği sürece CHP Genel Başkanlığına kimse gelemez, istedikleri kadar muhalif medyadan kendisine sert söylemler olsun." dedi.
"YARIN İMAMAOĞLU'NU ÇAĞIRIP GAZINI ALACAKLAR"
"Yarın Ekrem İmamoğlu'nu çağıracaklar bir gaz alma operasyonu yapacaklar Kemal Kılıçdaroğlu daha sonrasında görevine devam edecek.
Yüzde 49,5'u Kılıçdaroğlu almış olsaydı, oyları çaldınız derlerdi sokaklara dökülürlerdi. İşte aradaki fark burada. Sayın Cumhurbaşkanımız gayet vakur bir şekilde ikinci tura gitti ve demokrasi şöleni yaşandı. Türkiye'de rekor bir oyla tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı seçti."
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