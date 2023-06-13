Kanada haddini aştı! Müslüman öğrenciye LGBT zorlaması

Öğretmen Müslüman öğrencileri hedef alarak, "Onlar buradaydı, biz Ramazan kutlamalarını yaptığımızda. Onlar sınıfa sizin dininiz için, doğru olduğuna inandığınız şeyler için saygı gösteriyorlar, değil mi?" İki yönlü bir durum! Kendinize saygı gösterilmesini istiyorsanız, dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz." sözlerini kullandı.