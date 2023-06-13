Kanada haddini aştı! Müslüman öğrenciye LGBT zorlaması
Amerika kıtasını adeta esir alan LGBT terörü sınır tanımıyor. Çocuklara LGBT dayatmasının son örneği Kanada'da görüldü. Ülke yangın yeriyken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceğini savunmuştu. Kanada'da bir okulda LGBT etkinliğine katılmayan Müslüman öğrencilere ise bir öğretmen ise skandal bir tepki verdi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceğini belirtmişti. Skandalların ardı arkası kesilmezken Kanada'da aileler 'çocuklarımızı rahat bırakın' diyerek sokağa dökülmüştü. Kanada'da bir sınıftaki Müslüman öğrenciler LGBT dayatmasına maruz kaldı.
Kanada'da bir okulda Müslüman öğrenciler, LGBT etkinliğine katılmadıkları nedeniyle öğretmenleri tarafından zorbalığa uğradı.
Sosyal medyaya düşen ses kayıtlarında öğretmenin "Dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz." dediği duyuldu.
Sözde Onur ayını kutlayan LGBT'lilerin etkinliğine katılmayan öğrencilere skandal argümanlar ile tepki gösteren öğretmenin ses kaydı ülkede oldukça çok konuşuldu.
Öğretmen Müslüman öğrencileri hedef alarak, "Onlar buradaydı, biz Ramazan kutlamalarını yaptığımızda. Onlar sınıfa sizin dininiz için, doğru olduğuna inandığınız şeyler için saygı gösteriyorlar, değil mi?" İki yönlü bir durum! Kendinize saygı gösterilmesini istiyorsanız, dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz." sözlerini kullandı.
Dini değerler ile LGBT terörünü aynı kefeye koyup ifade özgürlüğü kisvesi altında çocukları zorlayan öğretmenin ses kaydı sosyal medyada hızla yayıldı.
Geçtiğimiz günlerde, LGBT karşıtı Müslüman ve Hristiyan aileler birlikte LGBT ve trans çocuk dayatmasına karşı düzenlediği protestolarda 'Çocuklarımızı rahat bırakın' sloganları atmıştı. Çocuklar, sapkın LGBT bayraklarını çiğnemişti.
LGBT destekçilerinin de karşılarında eylem yaptığı olayların ardından Ottowa polisi 5 kişiyi tutuklamıştı.
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