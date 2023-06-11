Kılıçdaroğlu’ndan kırsalda yaşayanlara ağır sözler! AK Parti’den hakaretlere çok sert tepki: Halen daha ders almamış

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek: "Köylü milletin efendisidir" diyen Atatürk gibi bir liderden, "Köylü para harcamayı dahi beceremiyor" diyen ve küçümseyen bir Genel Başkan'a! Söyleyecek söz kalmadı.



SEÇMEN AYRIMI YAPTI

Ekonomist Murat Efe: Köyde birine ayda 250 lira versen, harcayacak yer yok. Şehre indiğinde hayat pahalılığını anlıyor. Bunu diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Kırsal kesimdeki halkı mağarada yaşayan, taş yiyen, avlandığı kürkü giyen insanlar mı sanıyor? Millet sıkıntılara rağmen oy vermemiş, güvenmemiş, istememiş, sen yapamazsın demiş. Kılıçdaroğlu'nun halka bakışı bu. Pes.

Gazeteci Mehmet Çek: Her gün yeni bir 'nefret' türü üretiyorlar. Şimdi de hedeflerinde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar var.



YÜZYILIN BAHANESİ

Yazar Mustafa Ekici: Köylülerimize, Anadolu'muza, beklediği oyu alamadığı için, 'göbeğini kaşıyan adam' muamelesi yapan siyasetçi, dünyanın en güçlü, stratejik ve önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri.

Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Başkanı Nuray Canan Songür: Ayrımcılıkta sınır tanımıyorlar, şimdi de milleti kentli-köylü diye ayrıma tabi tutmuşlar. Zihniyet: Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi? Yenilgiyi kabul etmek yerine hâlâ milleti suçluyorlar. Hâlâ ders çıkarmamış görünüyor.