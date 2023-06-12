Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi tarihte? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gündem maddeleri neler?
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonların gözü maaşlara gelecek olan ara zamlara çevrilirken gözler yılın ikinci Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi tarihte? Gündem maddeleri neler?
Yılın ikinci Kabine Toplantısı bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Milyonların gözü memur, emekli, asgari ücret zammına çevrilirken Kabine'nin gündeminde ekonomiyi ilgilendiren başlıkların olması bekleniyor. Yılın ilk toplantısı 6 Haziran'da gerçekleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday alım fiyatları, kurban bayramı emekli maaşı ödeme tarihi ile bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile ikinci toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü yapacak. Toplantıda gündemde öncelikle ekonomi başlığı olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık masada olacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?
Ekonomi yine öne çıkan başlık olacak. Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve süreç başlayacak. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.
Bir diğer başlık ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak. Yeni bakanların pek çoğu ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yaptı ve yapmaya devam ediyor. Toplantıda sahadan elde edilen son bilgilerin bir kez daha paylaşılması bekleniyor.
Deprem konutlarına ise ayrı bir parantez açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki planların sinyalini verdi.
Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.
Kabine de ayrıca her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politika da masada olacak. Hem bu zamana kadar atılan adımlar hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak 2023?
- Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?
- Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu başladı mı? Öğrencilere bayram harçlığı ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
- Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?
- Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
- EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim ücretleri ne zaman yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'Ler!